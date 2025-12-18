Language
    Darbhanga : राष्ट्रीय जूनियर टेनिस बाल क्रिकेट के लिए बिहार टीम घोषित, समस्तीपुर के राहिल आजम को कमान

    By Abul Kaish Naiyar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:24 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के आगरा में होने वाली 33वीं राष्ट्रीय जूनियर टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बिहार की बालक और बालिका टीम की घोषण

    जूनियर टेनिस बाल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी एवं एसोशिएशन के पदाधिकारी। जागरण

    संवाद सहयोगी, दरभंगा । उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित होने वाली 33वीं राष्ट्रीय जूनियर टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बिहार की बालक एवं बालिका वर्गों की टीम घोषित कर दी गई है। प्रतियोगिता 19 से 25 दिसंबर तक होगी।

    बालक वर्ग की कमान समस्तीपुर के राहिल आजम तो बालिका वर्ग की कमान पटना की मुस्कान कुमारी को सौंपी गई। टेनिस बाल क्रिकेट एसोसिएशन आफ बिहार के सचिव जावेद अनवर ने दरभंगा में बताया कि बालक वर्ग में राहिल आजम  (कप्तान) समस्तीपुर, श्याम कुमार (उपकप्तान) मोतिहारी, उज्ज्वल कुमार सिंह, राहुल राज, वसीमुद्दीन, धीरज कुमार, सोनू कुमार, तौफीक आलम अंसारी, मारुति, मो. दानिश हुसैन, वैभव विहान, राजेश कुमार, रवि राज शामिल हैं।

    मो. गुफरान को कोच बनाया गया है। टीम मैनेजर हरिओम शंकर हैं। बालिका वर्ग में मुस्कान कुमारी पटना (कप्तान), प्रियांशी रानी भोजपुर उप कप्तान, कुमकुम कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, पुतुल कुमारी, आयुषी कुमारी, आकांक्षा कुमारी, दीक्षा कुमारी, अमृता कुमारी, श्रेया सुहानी, प्रिया कुमारी, सिमरन कुमारी, काव्य कुमारी शामिल हैं। मो. एहतेशाम को टीम का कोच एवं कुमार विजय को टीम मैनेजर नियुक्त किया गया है।

    टीचिंग-लर्निंग मैटेरियल मेला सह प्रदर्शनी आयोजित

    तारडीह । संकुल स्तरीय निपुण टीचिंग-लर्निंग मैटेरियल (टीएलएम) मेला–3 सह प्रदर्शनी का आयोजन गुरुवार को तारडीह गोट में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शैलेंद्र यादव उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीआरसी संचालक सपन कुमार ने की। जबकि संचालन प्रभारी प्रधानाध्यापक अमर जी झा ने किया।

    टीएलएम मेले में संकुल क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से प्रभारी प्रधानाध्यापक मो. उमर आलम, रंजय कुमार मलिक, संतोष ठाकुर, रूपा कुमारी, चांदनी कुमारी सहित अनेक शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भाग लिया।

    मेले में संकुल क्षेत्र से कुल 22 टीएलएम प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया गया। इनमें से 10 उत्कृष्ट प्रोजेक्ट का चयन आगामी प्रखंड स्तरीय टीएलएम मेले के लिए किया गया।

    मुख्य अतिथि बीइओ शैलेन्द्र यादव ने शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के नवाचार बच्चों की सीखने की क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।