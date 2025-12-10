मैथिली ठाकुर को मिला नया 'ठिकाना', बीजेपी विधायक ने कहा- हर हर महादेव

डिजिटल डेस्क, दरभंगा। Maithili Thakur MLA house allotment: लोकगायिका से नेता बनीं मैथिली ठाकुर के लिए एक और अच्छी खबर आई है। उन्हें राजधानी पटना में एक ठिकाना मिल गया है।दरभंगा की अलीनगर सीट से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर को नया विधायक आवास आवंटित कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आवास मिलने की औपचारिकता पूरी होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा, The journey begins, हर हर महादेव। मैथिली ने जैसे ही नए घर के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की, उनके समर्थक खुश हो गए। इस पोस्ट को समर्थक खूब लाइक और शेयर कर रहे हैं।

नया आवास मिलने के बाद व्यक्त की खुशी जानकारी के अनुसार, विधानसभा सचिवालय द्वारा नए विधायकों को आवास आवंटन की सूची जारी की गई। जिसमें मैथिली ठाकुर को राजधानी पटना में नया आधिकारिक आवास मिला। आवास की चाबी मिलने के बाद उन्होंने इसे “एक नई जिम्मेदारी और नई शुरुआत” बताया।

समर्थकों में उत्साह उनके आवास आवंटन की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई है। प्रशंसकों का कहना है कि मैथिली ठाकुर ने अल्प समय में ही राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बना ली है।