मैथिली ठाकुर को मिला नया 'ठिकाना', बीजेपी विधायक ने कहा- हर हर महादेव
Maithili Thakur latest update: लोक गायिका मैथिली ठाकुर को राजधानी पटना में एक नया घर मिला है। बीजेपी विधायक ने आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिख ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, दरभंगा। Maithili Thakur MLA house allotment: लोकगायिका से नेता बनीं मैथिली ठाकुर के लिए एक और अच्छी खबर आई है। उन्हें राजधानी पटना में एक ठिकाना मिल गया है।दरभंगा की अलीनगर सीट से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर को नया विधायक आवास आवंटित कर दिया गया है।
आवास मिलने की औपचारिकता पूरी होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा, The journey begins, हर हर महादेव। मैथिली ने जैसे ही नए घर के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की, उनके समर्थक खुश हो गए। इस पोस्ट को समर्थक खूब लाइक और शेयर कर रहे हैं।
नया आवास मिलने के बाद व्यक्त की खुशी
जानकारी के अनुसार, विधानसभा सचिवालय द्वारा नए विधायकों को आवास आवंटन की सूची जारी की गई। जिसमें मैथिली ठाकुर को राजधानी पटना में नया आधिकारिक आवास मिला। आवास की चाबी मिलने के बाद उन्होंने इसे “एक नई जिम्मेदारी और नई शुरुआत” बताया।
समर्थकों में उत्साह
उनके आवास आवंटन की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई है। प्रशंसकों का कहना है कि मैथिली ठाकुर ने अल्प समय में ही राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बना ली है।
संगीत से राजनीति तक का सफर
मैथिली ठाकुर पहले ही सांस्कृतिक मंचों पर एक जानी-मानी आवाज रही हैं। विधायक बनने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है। पटना में नया आवास मिलने को उनके राजनीतिक सफर का अगला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
