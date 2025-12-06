मैथिली ठाकुर का तेजस्वी यादव को 'मैसेज' वायरल, यूजर्स पूछ रहे सवाल

डिजिटल डेस्क, दरभंगा। Maithili Thakur message viral: बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हॉट सीटों में एक रही दरभंगा की अलीनगर से निर्वाचित लोकगायिका मैथिली ठाकुर फिर से चर्चा में हैं। इस बार उनका तेजस्वी यादव को लेकर दिया गया बयान वायरल हो रहा है। जिसमें वह विपक्ष से कॉम्पिटिशन नहीं मिलने की बात कह रही हैं। इस दौरान वह एक-दो सुझाव देते हुए भी नजर आ रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिलीजुली प्रतिक्रिया यह वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर वायरल होने के बाद यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ तो बीच सत्र में तेजस्वी की यूरोप यात्रा पर चुटकियां ले रहे हैं तो कुछ मैथिली को राजनीति को लेकर और गंभीर होने सलाह दे रहे हैं।

अभिभाषण के दौरान तेजस्वी गायब दरअसल नवगठित बिहार विधानसभा का सत्र शुक्रवार को ही समाप्त हुआ है। पांच दिनों के इस संक्षिप्त सत्र के दौरान शुरू का दो दिन शपथ ग्रहण और फिर विधानसभाध्यक्ष के चुनाव में ही गुजर गया। राज्यपाल के अभिभाषण के दिन यानी 3 दिसंबर 2025 को विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में नहीं दिखे।

कुछ ही देर बात यह खबर आई कि वे पटना से दिल्ली चले गए हैं। जहां से नव वर्ष की छुट्टियां मनाने यूरोप जा रहे हैं। इसके बाद तो सत्तापक्ष के नेताओं ने इसे परंपरा का उल्लंघन करार देते हुए संसदीय मर्यादा का उल्लंघन बताया। उसी दिन सदन की कार्यवाही संपन्न होने के बाद जब मैथिली बाहर निकलीं तो मीडिया के लोगों ने तेजस्वी की अनुपस्थिति को लेकर सवाल पूछा।

कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा इसके जवाब में उन्होंने कहा, "उनको होना चाहिए था। सामने से कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा सामने से कोई ऐसी बात हो जो हमें लगे कि ये ठोस बात है, ताकि हमारी पार्टी के नेता जवाब दें। मेरा आज वाद विवाद वाला पहला दिन था। मैंने खुद देखा। मैं सब ध्यान से सुन रही थी। ऐसा लगा बहुत मेहनत करने की जरूरत है...।"

एनडीए वाले को क्या दिक्कत 'उनको होना चाहिए था।' पत्नी-बच्चे संग यूरोप में छुट्टी मना रहे तेजस्वी यादव के लिए इस टिप्पणी पर कुछ यूजर्स असहमत नजर आ रहे हैं तो कुछ मैथिली को ही राजनीति में गंभीर होने का सुझाव दे रहे हैं। रॉयल संतोष नाम के एक यूजर ने लिखा कि छुट्टियां मनाने के लिए यूरोप नहीं जाएं तो कहां जाएं? किसके लिए अवाज उठाएं? दलित, पिछड़ों के लिए आवाज उठाते हैं तो लोग सोचते ही नहीं। अपनी मस्ती के लिए गए हैं। एनडीए वाले को क्या दिक्कत हो रही?

वहीं विनीत त्रिपाठी नाम के एक यूजर ने लिखा कि तेजस्वी को मजे करने की आदत है। घूमना ठीक है, लेकिन अपना काम छोड़कर नहीं। बिना मेहनत के सीएम की कुर्सी नहीं मिलेगी। केवल लालू का नाम काफी नहीं है।