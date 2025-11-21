ई-रिक्शा पर हथियार लहराने के वीडियो मामले में 3 गिरफ्तार, देसी कट्टा और मोबाइल जब्त

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। सिंहवाड़ा थाना की पुलिस ने ई-रिक्शा पर बैठकर सोशल मीडिया पर हथियार लहराने का वीडियो प्रसारित करने के आरोपी पांच में से तीन बदमाशों को देसी कट्टा व तीन एंड्रॉयड मोबाइल के साथ कटका एवं भरवाड़ा गांव से शुक्रवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सदर टू एसडीपीओ एसके सुमन ने सिंहवाड़ा थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। बताया कि गिरफ्तार नीतीश कुमार यादव का आपराधिक इतिहास है। इसके विरुद्ध पांच अलग-अलग मुकदमे दर्ज हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल बताया कि 20 नवंबर को शाम में गोपनीय सूचना के आलोक में थानाध्यक्ष बसंत कुमार पुलिस बल के साथ भरवाड़ा भजौड़ा रोड में ब्रह्मस्थान के पास पहुंचे। इस बीच सोशल मीडिया पर साइलेंट किलर क्रिस 2007 से पोस्ट किया हुआ कुछ युवकों का एक वीडियो प्राप्त हुआ। जिसमें एक ई-रिक्शा पर सवार पांच युवकों में एक अपने हाथ में हथियार लेकर प्रदर्शन कर रहा है।

मामले का सत्यापन करने पर यह बात सामने आई कि भरवाड़ा निवासी दिग्विजय यादव का पुत्र नीतीश कुमार यादव ने आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया है। उसने अपने सहयोगी नाम तारकेश्वर नाथ यादव उर्फ कृष यादव पिता संजीव यादव उर्फ भीम यादव भरवाड़ा बताया।

सोशल मीडिया पर प्राप्त वीडियो में युवकों की पहचान हो जाने के बाद नीतीश कुमार यादव एवं तारकेश्वर यादव उर्फ कृष यादव को साथ लेकर ब्रह्मस्थान के पास पहुंचे। इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में दिखे हथियार एवं ई-रिक्शा टोटो के संबंध में पूछताछ की गई।

साइलेंट किलर आईडी से पोस्ट किया गया था वीडियो तारकेश्वर यादव ने पुलिस को बताया कि साइलेंट किलर आईडी से अवैध हथियार के साथ पोस्ट वीडियो में उसके अतिरिक्त भरवाड़ा का नीतीश यादव, बादल कुमार, निश्ता का टोटो चालक विक्की यादव एवं कटका का मो. जुबैद है।

वीडियो में हाथ में हथियार लिए नीतीश यादव है। हथियार के संबंध में पूछने पर बताया कि कटका निवासी मो. जुबैद के पास है। दोनों की निशानदेही पर मो. जुबैद के घर पर छापेमारी की गई। उसके घर के पलंग के बॉक्स से देसी कट्टा मिला।

तलाशी के दौरान तीनों बदमाश के पैंट की जेब से तीन एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद कर जब्त किया गया। इंटरनेट मीडिया पर अवैध हथियार के साथ वीडियो डालकर आम जनता में भय उत्पन्न करना, अवैध आग्नेयास्त्र घर से बरामद होना संज्ञेय अपराध है।