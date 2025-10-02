बिहार के दरभंगा में पूजा पंडाल में करंट लगने से बच्चे की मौत, विरोध में हंगामा व सड़क जाम
दरभंगा के आजमनगर में दुर्गा पूजा पंडाल में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। बच्चे के माता-पिता दिव्यांग हैं जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। Darbhanga News: विश्वविद्यालय थानाक्षेत्र के आजमनगर स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में बुधवार की देर शाम करंट लगने से आठ वर्षीय पुत्र अमरजीत कुमार की मौत हो गई। घटना से स्वजन सहित पूजा समिति में कोहराम मच गया। पूरे मोहल्ले में मातम छा गया।
मब्बी-बादिराबाद सड़क जाम
स्वजन ने शव को उठाकर मंदिर में माता के सामने रख दिया। इसके बाद हंगामा करने लगे। देखते ही देखते आक्रोशित लोगों ने मब्बी-बादिराबाद सड़क को जाम कर दिया। सड़क पर आगजनी कर सभी मुआवजा और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे।
लोहे के एंगल में करंट
बताया जाता है कि पूजा पंडाल मंदिर के पीछे भी लोहे के एंगल पर फूल सजाया गया था। जिसके ऊपर बल्ब लगाया गया था। इस बीच स्थानीय निवासी श्याम महतो के आठ वर्षीय पुत्र अमरजीत कुमार करंट प्रवाहित लोहे के एंगल की चपेट में आ गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
सरकारी सहायता का आश्वासन
उधर, सूचना मिलने पर पहुंचे थानाध्यक्ष सुधीर कुमार और पूजा समिति के सदस्यों ने काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को समझाने में कामयाब हुए। सरकारी सहायता मुहैया कराने के आश्वासन पर सभी जाम को हटाने को तैयार हुए।
मामले की जांच की जा रही
इसके बाद थानाध्यक्ष ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया कि घटना में कहां चूक हुई है? इसकी जांच की जा रही है। बता दें कि अमरजीत के पिता आंख से और माता पांव से दिव्यांग हैं। उधर, गुरुवार को पोस्टमार्टम होने के बाद घर पर शव पहुंचते ही पूरे मोहल्ले में मातम छा गया।
