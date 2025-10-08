Language
    कक्षा दो के छात्र का फंदे से लटका मिला शव, दरभंगा के निजी स्कूल प्रशासन पर हत्या का आरोप

    By Rahul Kumar Gupta Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:17 PM (IST)

    दरभंगा के एक निजी स्कूल के छात्रावास में कक्षा दो के छात्र कश्यप कुमार की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया है और सड़क जाम कर न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई और शव को फंदे से लटका दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मृत बच्चे की फाइल फोटो। सौ. स्वजन

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। लहेरियासराय थाना क्षेत्र स्थित माउंट समर कान्वेंट स्कूल के हास्टल में बुधवार देर शाम कक्षा दो के छात्र कश्यप कुमार (उर्फ किशु), उम्र 10 वर्ष का शव फंदे से लटका मिला। मृतक समस्तीपुर निवासी लव कुमार का पुत्र था।

    घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। स्कूल प्रशासन ने छात्र को तत्काल फंदे से उतारकर दारु भट्टी चौक स्थित मेट्रो अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई।

    कश्यप 10 सितंबर 2025 को हॉस्टल में दाखिल हुआ था और दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद मंगलवार सुबह ही वापस लौटा था। वह अपने मामा-मामी और नाना-नानी के साथ रहकर पढ़ाई करता था।

    पिता समस्तीपुर में ई-रिक्शा चलाते हैं, जबकि मां मनीषा कुमारी दरभंगा में निजी नौकरी करती हैं। स्वजन ने स्कूल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई और आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटकाया गया।

    मामा शिव शंकर साह ने बताया कि हास्टल प्रशासन ने पहले तबीयत खराब होने की बात कही, लेकिन जब वे अस्पताल पहुंचे तो बच्चा मृत अवस्था में था। उन्होंने दावा किया कि बच्चा सुबह तक बिल्कुल ठीक था और हंसते हुए हास्टल गया था।

    परिजनों का कहना है कि रात आठ बजे फोन आया कि बच्चे की तबीयत खराब है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मात्र दस मिनट में मां मनीषा अस्पताल पहुंचीं तो देखा कि बच्चा मृत पड़ा था।

    डाक्टरों ने भी स्पष्ट किया कि बच्चा मृत अवस्था में ही लाया गया था। घटना के बाद स्वजन और स्थानीय लोगों ने भटियारीसराय में सड़क जाम कर दिया और न्याय की मांग करने लगे।

    मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री सह नगर विधायक संजय सरावगी भी मृतक के घर पहुंचे और परिवार को हरसंभव न्याय दिलाने का भरोसा दिया।

    लहेरियासराय थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। शव को डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, जिसके बाद पर स्वजन को सौंप दिया गया।

    परिवार का आरोप है कि स्कूल और हास्टल प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में किसी और बच्चे के साथ ऐसी घटना न हो।