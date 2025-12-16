Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला रोजगार योजना: पुरुषों को खाते में गई राशि लौटाने का नोटिस, बलराम सहनी बोले- पैसे तो खर्च हो गए

    By Pramod Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों के खाते में दस हजार रुपए भेजे गए थे। तकनीकी खराबी के कारण जाले प्रख ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुरुषों को खाते में गई राशि लौटाने का नोटिस

    संवाद सहयोगी, कमतौल। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वायदा अनुसार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana) के तहत जीविका दीदियों के खाते में दस हजार रुपए भेजे गए थे। तकनीकी खामी की वजह से जाले प्रखंड के कुछ पुरुषों के खाते में भी यह राशि चली गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिसमें कमतौल थाना क्षेत्र के अहियारी दक्षिणी पंचायत के तीन पुरुषों नागेंद्र राम, बलराम सहनी और नीतीश कुमार एवं ब्रह्मपुर पश्चिम के एक फेकन पासवान सहित चार के खाते में भी दस-दस हजार रुपये ट्रांसफर हो गए हैं।

    अब प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका बीपीएम जाले ने चारों व्यक्तियों को नोटिस भेजकर जल्द से जल्द राशि वापस करने का निवेदन किया है। राशि जमा करने के लिए खाता विवरण भी जारी किया गया है।

    जीविका समूह के अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिया है की राशि जमा करने के बाद उसकी रसीद या स्क्रीनशॉट बीपीआईयू कार्यालय में जमा किया जाए, ताकि रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके।

    इस बाबत नागेंद्र राम व बलराम सहनी दोनों ने बताया कि वह अत्यंत गरीब और महादलित परिवार से आते हैं। उनके पास सरकारी जमीन पर झोपड़ी का घर है। यह राशि काफी समय पहले उनके खाते में आई थी और उन्होंने इस राशि को कर्ज चुकाने में खर्च कर दिया। यह गलती तो जाले प्रखंड के परियोजना प्रबंधक जीविका बीपीएम की है। आखिर हम लोगों के खाते में पैसे आए कैसे?