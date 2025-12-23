Bihar Latest News : किसानों के लिए खुशखबरी, अब कृषि ऋण पाना हुआ आसान
संवाद सहयोगी, बेनीपुर (दरभंगा)। Darbhan latest news : अनुमंडल क्षेत्र में किसानों के लिए कृषि ऋण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे खेती-किसानी को मजबूती मिल रही है।
बैंक अधिकारियों के अनुसार, केसीसी योजना का उद्देश्य किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, फसल कटाई व कृषि से जुड़े अन्य खर्चों के लिए समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज में सरकारी सब्सिडी का भी लाभ मिलता है।
स्थानीय बैंकों से हो रहा है वितरण
बेनीपुर और आसपास के क्षेत्रों में स्टेट बैंक आफ इंडिया कृषि शाखा आशापुर, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक द्वारा केसीसी और अन्य कृषि ऋण योजनाओं के अंतर्गत आवेदन लिए जा रहे हैं। किसान सीधे अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
कृषि ऋण के लिए किसानों को आधार कार्ड, भूमि संबंधी कागजात (खाता-खेसरा), फसल विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो तथा बैंक खाता विवरण देना होता है। कागजात सही पाए जाने पर आमतौर पर सात से 15 दिनों के भीतर ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है।
फसल बीमा का भी लाभ
कृषि ऋण लेने वाले किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी मिलता है, जिससे प्राकृतिक आपदा या फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिलती है। स्थानीय किसान रामस्वरूप झा, निलाम्बर सदा, विक्रम झा, कैलाश झा का कहना है कि प्रक्रिया आसान होने से अब उन्हें सूदखोरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। बैंकिंग व्यवस्था से मिलने वाला सस्ता ऋण खेती के खर्च को संभालने में मददगार साबित हो रहा है।
किसी भी प्रकार के बिचौलियों से बचें और सीधे बैंक से संपर्क कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। गरीब किसानों को खेती के लिए केसीसी ऋण लेना सबसे ज्यादा लाभदायक है। बशर्ते किसान उपज को बेचने के बाद केसीसी ऋण चुकता करने का भी प्रयास करें।
- पवन कुमार झा, प्रबंधक, एसबीआई कृषि शाखा, आशापुर।
