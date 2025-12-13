नए घर में एंट्री, सियासी संदेश साफ, बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर के गृह प्रवेश पर जश्न

डिजिटल डेस्क, दरभंगा। Maithili Thakur supporters celebration: अलीनगर सीट से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने राजधानी पटना स्थित अपने नए आवास में विधिवत गृह प्रवेश किया। इस अवसर पर उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। गृह प्रवेश के दौरान पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया गया और पूजा-अर्चना के बाद उन्होंने नए आवास में कदम रखा। इस दौरान उनके परिवार के लोगों के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। गृह प्रवेश की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और शुभचिंतक उनके आवास पर पहुंचे। पुष्पगुच्छ भेंट किए और विधायक को शुभकामनाएं दीं। माहौल पूरी तरह उत्सवमय नजर आया। इस मौके पर विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि नया आवास केवल रहने का स्थान नहीं है, बल्कि यह जनता की सेवा और उनके मुद्दों को मजबूती से उठाने का केंद्र बनेगा। उन्होंने समर्थकों का आभार जताते हुए कहा कि जनता के विश्वास और सहयोग से ही उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है, जिसे वे पूरी निष्ठा से निभाएंगी।

कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कई स्थानीय नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने विधायक को नए आवास के लिए बधाई दी और उनके कार्यकाल के सफल होने की कामना की। कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी के लिए सकारात्मक संकेत बताया और कहा कि आने वाले समय में संगठन और अधिक मजबूत होगा।

गृह प्रवेश कार्यक्रम के बाद कुछ देर तक विधायक ने समर्थकों से मुलाकात की और क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर अनौपचारिक बातचीत भी की। पूरे आयोजन में अनुशासन और उत्साह दोनों का संतुलित माहौल देखने को मिला। इस बीच नए घर में प्रवेश की तस्वीर एक्स पर पोस्ट करते ही समर्थकों ने बधाई देनी शुरू कर दी। श्याम झा ने कवि हरिवंश राय बच्चन की कविताओं की पंक्तियों के माध्यम से बधाई देते हुए लिखा, वर्ष नव, हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव। नव उमंग, नव तरंग,जीवन का नव प्रसंग...।

काइंट हर्ट नाम के किसी यूजर ने लिखा वास्तु देवते, इष्ट देवते,स्थानदेवते। वहीं आशीष वत्स ने लिखा, गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश आपके घर में सदा वास करें। आपका भविष्य उज्ज्वल हो,जीवन पथ सदैव प्रगति और खुशियों से आलोकित रहे।