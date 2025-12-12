Bihar Latest News : क्या बिहार सरकार दे रही पुरुषों को भी 10 हजार, सत्य क्या है?

संवाद सहयोगी, जाले (दरभंगा)। Darbhanga latest News : अब बिहार के दरभंगा एक रोचक मामला सामने आया है। अब यह सवाल हर गांव व टोले में घूम रहा है क्या बिहार सरकार सचमुच पुरुषों को भी दे रही है 10 हजार रुपये स्वरोजगार के नाम पर?

हकीकत जानने को बेताब है लोग सोशल मीडिया पर उड़ रही तमाम दावों के बीच सच क्या है, यही जानने को लोग बेताब हैं। कहीं यह नई योजना है या सिर्फ अफवाहों का शोर? आइए परतें खोलकर देखते हैं कि असली हकीकत क्या है।

दरभंगा में महिला के बदले पुरुष के बैंक खाते में दस हजार की राशि पहुंची दरभंगा में मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की राशि महिला के बदले पुरुष के बैंक खाते में दस हजार की राशि हस्तांतरित का मामला प्रकाश में आया है।

जानकारी के अनुसार अहियारी दक्षिणी पंचायत के नीतीश कुमार के साथ-साथ 14 लोगों के बैंक खाते में तकनीकी कारण से जीविका जाले से जुड़े खाता धारकों को दस-दस हजार रुपए हस्तांतरित हो गईं हैं। हस्तांतरित राशि जीविका के एकाउंट में वापस करने का निर्देश जारी मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए जाले जीविका के बीपीएम देवदत्त ने संबंधित 14 जीविका से जुड़े दिव्यांग खाताधारी को पत्र भेजकर एकाउंट में हस्तांतरित राशि जीविका के एकाउंट में वापस करने का निर्देश जारी किया है।