Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था, बिजली विभाग ने टैगिंग की प्रक्रिया की शुरू

    By Vinay Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:05 PM (IST)

    Darbhanga Latest News : बिहार के दरभंगा में बिजली विभाग ने विद्युत ऊर्जा चोरी रोकने और आपूर्ति गुणवत्ता सुधारने के लिए उपभोक्ता टैगिंग शुरू की है। इस ...और पढ़ें

    Hero Image

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार के दरभंगा में विद्युत ऊर्जा चोरी एवं आपूर्ति गुणवत्ता पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से बिजली विभाग ने उपभोक्ता टैगिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पहल के तहत दरभंगा अंचल क्षेत्र के सभी बिजली उपभोक्ताओं को उनके संबंधित ट्रांसफार्मर से जोड़ा जा रहा है। विभाग का मानना है कि इससे बिजली व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रांसफार्मर से उपभोक्ताओं की पहचान

    टैगिंग प्रक्रिया में सबसे पहले ट्रांसफार्मर पर लगे मीटर से जुड़े सभी स्मार्ट और नॉन-स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं की पहचान की जा रही है। इसके बाद प्रत्येक उपभोक्ता को उसी ट्रांसफार्मर के साथ डिजिटल रूप से टैग किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस ट्रांसफार्मर से कितने उपभोक्ता जुड़े हैं।

    बिजली चोरी पर लगेगी लगाम

    अधिकारियों के अनुसार, टैगिंग पूरी होने के बाद यदि किसी ट्रांसफार्मर क्षेत्र में बिजली खपत और बिलिंग में अंतर पाया जाता है, तो बिजली चोरी की पहचान आसानी से हो सकेगी। इससे दोषी उपभोक्ताओं पर त्वरित कार्रवाई संभव होगी और अनावश्यक लाइन लॉस पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा।

    ईमानदार उपभोक्ताओं को लाभ

    इस व्यवस्था से ईमानदार उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। बिजली चोरी कम होने से आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होगी और अनियमित कटौती की समस्या भी घटेगी। साथ ही, विभाग को तकनीकी नुकसान और राजस्व हानि कम करने में मदद मिलेगी।

    अधिकारियों का बयान

    विद्युत अधीक्षण अभियंता अजय कुमार ने बताया कि उपभोक्ता टैगिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिजली चोरी पर काफी हद तक अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम आधुनिक और पारदर्शी बिजली व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे उपभोक्ताओं और विभाग दोनों को लाभ होगा।