    तीन मंत्रियों की किस्मत तय करेंगे मतदाता, गौड़ाबौराम में मुकेश सहनी की प्रतिष्ठा दांव पर

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:06 PM (IST)

    दरभंगा जिले में, तीन मंत्रियों की चुनावी किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। दरभंगा नगर से संजय सरावगी छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जीवेश कुमार जाले से तीसरी बार विधायक बनने की कोशिश में हैं। बहादुरपुर में मदन सहनी चौथी बार मैदान में हैं। मुकेश सहनी ने गौड़ाबौराम में राजद उम्मीदवार को समर्थन दिया है, जहाँ उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है।

    तीन मंत्रियों की किस्मत तय करेंगे मतदाता

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। दरभंगा जिले के 10 विधानसभा सीटों में तीन पर मंत्री चुनावी मैदान में है। जिनकी किस्मत का फैसला गुरुवार को मतदाता तय कर रहे हैं। दरभंगा नगर से भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी लगातार छठी बार चुनाव जीतने के लिए मैदान में हैं। उनके खिलाफ 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 

    जाले विधानसभा क्षेत्र में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस, एआईएमआईएम सहित कुल नौ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जीवेश कुमार लगातार तीसरी बार यहां से विधायक बनने के लिए मैदान में हैं। 

    मुकेश सहनी की प्रतिष्ठा दांव पर 

    बहादुरपुर से समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ सबसे अधिक कुल 17 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मदन सहनी भी इस सीट से तीसरी बार और लगातार चौथी बार विधायक बनने के लिए चुनावी मैदान में हैं। 

    उधर, गृह जिला दरभंगा में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की प्रतिष्ठा दांव पर है। अंतिम समय में उन्होंने गृह विधानसभा गौड़ाबौराम से अपने भाई संतोष सहनी को चुनावी मैदान से पीछे कर लिया। यहां राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे अफजल अली खान को समर्थन दिया है। 

    वहीं कुशेश्वरस्थान में वीआईपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी गणेश भारती और दरभंगा नगर से पार्टी के चुनाव चिह्न पर उमेश सहनी चुनावी मैदान में हैं।