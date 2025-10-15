Language
    विधानसभा चुनाव के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी, समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश

    By Prince Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:35 PM (IST)

    दरभंगा में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त कौशल किशोर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों को समन्वय बनाए रखने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। लापरवाही के चलते एक पुलिस अधिकारी को निलंबित किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक ने अवैध शराब की बरामदगी पर जोर दिया और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

    विधानसभा चुनाव के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को सफल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए बुधवार को प्रमंडलीय आयुक्त कौशल किशोर की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 

    इस बैठक में सीमावर्ती जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय पर विशेष ध्यान दिया गया। आयुक्त ने वरीय पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि जाले, बिठौली, मनीगाछी, बिशनपुर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों के चेक पोस्ट पर 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। 

    एक पुलिस अधिकारी को निलंबित किया

    वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निगरानी लगातार की जा रही है और लापरवाही के चलते एक पुलिस अधिकारी को निलंबित किया गया है।

    आयुक्त ने मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी जैसे जिलों के जिलाधिकारियों को भी चुनाव को स्वच्छ और भयमुक्त बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों और वरीय पुलिस अधीक्षकों को आपसी समन्वय के लिए बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया। 

    अवैध शराब की बरामदगी के निर्देश 

    पुलिस उप महानिरीक्षक, मिथिला क्षेत्र स्वप्ना गौतम मेश्राम ने सीमावर्ती जिलों में पुलिस चेक पोस्ट को सक्रिय करने, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी और अवैध शराब की बरामदगी के लिए दिशा निर्देश दिए। 

    सभी पुलिस अधीक्षकों को विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। बैठक में आयुक्त के सचिव सत्येंद्र कुमार, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश चंद्र, उप निदेशक जन संपर्क सत्येंद्र प्रसाद भी शामिल थे।