विधानसभा चुनाव के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी, समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश

जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को सफल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए बुधवार को प्रमंडलीय आयुक्त कौशल किशोर की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीमावर्ती जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय पर विशेष ध्यान दिया गया। आयुक्त ने वरीय पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि जाले, बिठौली, मनीगाछी, बिशनपुर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों के चेक पोस्ट पर 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए।

एक पुलिस अधिकारी को निलंबित किया वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निगरानी लगातार की जा रही है और लापरवाही के चलते एक पुलिस अधिकारी को निलंबित किया गया है। आयुक्त ने मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी जैसे जिलों के जिलाधिकारियों को भी चुनाव को स्वच्छ और भयमुक्त बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों और वरीय पुलिस अधीक्षकों को आपसी समन्वय के लिए बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया।