Bihar Election Nomination: नामांकन के लिए नहीं पहुंच रहे प्रत्याशी, दूसरे दिन भी खाली रहा केंद्र

जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं। जिसके लिए शुक्रवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे दिन एक भी प्रत्याशी ने नामांकन का पर्चा नहीं भरा।

लेकिन दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से तीन प्रत्याशी जनसुराज से शोएब अहमद खां, निर्दलीय उदय चन्द्र चौपाल और विकास इंसाफ पार्टी से रौशन ने नाजिर रसीद कटाया। वहीं बहादुरपुर विधानसभा से तीन प्रत्याशी संजय सिंह, दिलीप कुमार और जदयू से मंत्री मदन सहनी, हायाघाट और दरभंगा शहरी से एक-एक प्रत्याशी उषा अकेला ने नामांकन को लेकर नाजिर रसीद कटाया। जिले में कुल 3,329 मतदान केंद्र दूसरे दिन समाहरणालय परिसर में सन्नाटा छाया रहा है। जिले में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 3,329 है। मतदाताओं की संख्या 28,85,352 है। इसमें पुरुष मतदाता 15,20,183, महिला मतदाता 14,65,126 और थर्ड जेंडर 43 हैं। जिले में बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अपर समाहर्ता, विभागीय जांच, जिलाधिकारी दरभंगा न्यायालय कक्ष में अपना पर्चा दाखिल करेंगे।

इसी तरह दरभंगा ग्रामीण के प्रत्याशी अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा कार्यालय प्रकोष्ठ में, दरभंगा नगर के आयुक्त कार्यालय, प्रथम तल्ला, दरभंगा नगर निगम में, कुशेश्वरस्थान के प्रत्याशी अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल कार्यालय प्रकोष्ठ में गौड़ाबौराम के भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल कार्यालय प्रकोष्ठ में के अलावा बेनीपुर और अलीनगर के प्रत्याशी बेनीपुर अनुमंडल कार्यालय और भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय में नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे।