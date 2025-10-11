Language
    Bihar Election Nomination: नामांकन के लिए नहीं पहुंच रहे प्रत्याशी, दूसरे दिन भी खाली रहा केंद्र

    By Vinay Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:32 PM (IST)

    बिहार चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पहले दो दिन नामांकन केंद्र खाली रहे। किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जिससे चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों में चिंता है। विश्लेषकों का मानना है कि प्रत्याशी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने सभी व्यवस्थाएं की हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में नामांकन में तेजी आएगी।

    नामांकन के लिए नहीं पहुंच रहे प्रत्याशी

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं। जिसके लिए शुक्रवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे दिन एक भी प्रत्याशी ने नामांकन का पर्चा नहीं भरा। 

    लेकिन दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से तीन प्रत्याशी जनसुराज से शोएब अहमद खां, निर्दलीय उदय चन्द्र चौपाल और विकास इंसाफ पार्टी से रौशन ने नाजिर रसीद कटाया। 

    वहीं बहादुरपुर विधानसभा से तीन प्रत्याशी संजय सिंह, दिलीप कुमार और जदयू से मंत्री मदन सहनी, हायाघाट और दरभंगा शहरी से एक-एक प्रत्याशी उषा अकेला ने नामांकन को लेकर नाजिर रसीद कटाया।

    जिले में कुल 3,329 मतदान केंद्र

    दूसरे दिन समाहरणालय परिसर में सन्नाटा छाया रहा है। जिले में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 3,329 है। मतदाताओं की संख्या 28,85,352 है। इसमें पुरुष मतदाता 15,20,183, महिला मतदाता 14,65,126 और थर्ड जेंडर 43 हैं। जिले में बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अपर समाहर्ता, विभागीय जांच, जिलाधिकारी दरभंगा न्यायालय कक्ष में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। 

    इसी तरह दरभंगा ग्रामीण के प्रत्याशी अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा कार्यालय प्रकोष्ठ में, दरभंगा नगर के आयुक्त कार्यालय, प्रथम तल्ला, दरभंगा नगर निगम में, कुशेश्वरस्थान के प्रत्याशी अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल कार्यालय प्रकोष्ठ में गौड़ाबौराम के भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल कार्यालय प्रकोष्ठ में के अलावा बेनीपुर और अलीनगर के प्रत्याशी बेनीपुर अनुमंडल कार्यालय और भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय में नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। 

    वहीं केवटी के भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर दरभंगा में, जाले के उप विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन दरभंगा में, हायाघाट के अपर समाहर्ता, राजस्व कार्यालय दरभंगा में पर्चा दाखिल करेंगे।

    सीसीटीवी से की जा रही निगरानी

    सभी नामांकन स्थलों पर दंडाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। टेंट, पंडाल, टेबल-कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, बिजली और ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाए गए हैं। 

    एसडीएम विकास कुमार ने बताया कि दरभंगा शहर और ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवार समाहरणालय परिसर और नगर निगम कार्यालय में नामांकन करेंगे। जबकि बेनीपुर और अलीनगर विधानसभा के प्रत्याशी बेनीपुर अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने और सुरक्षित, शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।