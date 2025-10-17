अनोखे अंदाज में दिखे जीवेश कुमार, साइकिल से नामांकन भरने पहुंचे

Language
    दरभंगा से, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन, मंत्री जीवेश कुमार साइकिल से नामांकन करने पहुंचे। उन्होंने मां श्यामा मंदिर में पूजा की। अलीनगर से मैथिली ठाकुर, गौड़ाबौराम से मुकेश सहनी और पुष्पम प्रिया भी नामांकन के लिए निकले। ताजा खबरों के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें।

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के नामांकन के अंतिम दिन शुक्रवार को मंत्री सह जाले प्रत्याशी जीवेश कुमार अलग ही अंदाज में नामांकन के लिए लहेरियासराय समाहरणालय स्थित डीडीसी कार्यालय पहुंचे। 

    प्रसिद्ध मां श्यामा मंदिर से पूजा-अर्चना के साथ जीवेश साइकिल से निकल पड़े। इनके पीछे-पीछे काफिला चल रहा था। इधर अलीनगर से भाजपा की मैथिली ठाकुर, गौड़ाबौराम से वीआईपी के मुकेश सहनी अपने भाई, गौड़ाबौराम से भाजपा के सुजीत कुमार और द प्लुरल्स की पुष्पम प्रिया भी अपने-अपने क्षेत्र से नामांकन के लिए निकल चुके हैं।

