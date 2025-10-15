Bihar Election Candidate List 2025: बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी को लेकर संशय
दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के उम्मीदवार को लेकर संशय बरकरार है। माकपा के श्याम भारती और राजद के भोला यादव दोनों ने ही महागठबंधन के प्रत्याशी होने का दावा किया है, जिससे कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह महागठबंधन की ओर से फ्रेंडली मैच खेलने की तैयारी हो सकती है।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। दरभंगा के सबसे हाट सीट मानी जाने वाली बहादुरपुर विधानसभा में महागठबंधन की ओर से कौन प्रत्याशी बनाए जाएगें। इसे लेकर संशय बना हुआ है। गुरूवार दोपहर को तब इसे लेकर राजनीतिक गर्मा गई।
जब माकपा के श्याम भारती ने पत्रकारों को बताया कि मुक्षे दिल्ली व पटना के पार्टी नेतृत्व ने बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से तैयारी शुरू करने की हरी झंडी दे दी। उन्होंने बताया कि महागठबंधन की ओर से माकपा को चार सीट दिया गया है।
जिसमें बहादुरपुर विधानसभा भी शामिल है। श्री भारती ने कहा कि मैं 17 अक्टूबर को नामांकन का पर्चा दाखिल करूगां। इसे लेकर इन्होंने सोशल मिडिया पर भी कई पोस्ट जारी किया। जिसमें इन्होंने अपने को महागठबंधन का प्रत्याशी बताय है।
शाम होते-होते इन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति और फोटो जारी किया। जिसमें माकपा के राज्य सचिव सदस्य ललन चौधरी को सेंबल लेते दिखाया गया है। जिसमें कहा गया है कि सीपीएम का आधिकारिक उम्मीदवार श्याम भारती को बनाया गया है।
इधर इसकी जानकारी जब राजद के कार्यकर्ताओं को मिली तो इन लोगों ने भी एक पोस्ट सोशल मिडिया पर डालकर बताया कि महागठबंधन की ओर से राजद के पूर्व विधायक भोला यादव बहादुरपुर विधानसभा से 17 अक्टूबर को नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगें।
दोनों ओर से किए गए दावे से महागठबंधन के कार्यकर्ता संशय की स्थिति में है। देर शाम तक दोनों खेमे की ओर से नाजिर रशिद नहीं कटाया गया है। वहीं राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगर इस तरह का मामला है तो महागठबंधन की ओर से फ्रेंडली मैच खेलने की तैयारी है।
