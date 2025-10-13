Bihar Election candidate list 2025: प्रशांत किशोर ने दरभंगा से तय किए तीन उम्मीदवारों के नाम

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Jan Suraj Party candidate list for Bihar election 2025 / Bihar Chunav 2025, jsp candidate list: जन सुराज पार्टी ने सोमवार को दोपहर बाद दरभंगा जिले की तीन विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।

यहां है सूची-

1. बहादुरपुर- मो. आमिर हैदर

2. कुशेश्वरस्थान- शत्रुध्न पासवान

3. गौड़ाबौराम- डॉ. इफ्तेखार अंसारी जनसुराज पार्टी ने सोमवार को अपनी दूसरी सूची में दरभंगा जिले के तीन विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों की घोषणा की है। सूची के अनुसार, बहादुरपुर से आमिर हैदर, गौड़ाबौराम से डा. इफ्तेखार आलम एवं कुशेश्वरस्थान (सुरक्षित) से शत्रुघ्न पासवान उर्फ जरुन पासवान को प्रत्याशियों बनाया है। इसके पहले जसुपा तीन प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है।

बहादुरपुर विधानसभा से जन सुराज के प्रत्याशी आमिर हैदर (40) का सऊदी अरब और हैदराबाद में व्यापार है। इनके पिता 2001 से 2006 तक मुखिया रहे हैं। हैदर पिछले डेढ़ साल से पदयात्रा में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के चचेरे भाई हैं।

गौड़ाबौराम के प्रत्याशी डा. इफ्तेखार आलम (48) दंत चिकित्सक हैं। बिरौल के सुपौल बाजार निवासी हैं। समाजसेवा के लिए जाने जाते हैं और स्थानीय प्रशासन तथा सभी जाति-समुदायों में अच्छी पहचान है। हिंदू-मुस्लिम के बीच शांति स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन से तीन बार सम्मानित किए गए हैं।