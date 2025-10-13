Bihar Election candidate list 2025: प्रशांत किशोर ने दरभंगा से तय किए तीन उम्मीदवारों के नाम
Jan Suraj Party candidate list:राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दरभंगा जिले से तीन संभावित उम्मीदवारों का चयन किया है। 'जन सुराज' पदयात्रा के दौरान मिले फीडबैक के आधार पर उम्मीदवारों को चुना गया है। जन सुराज का लक्ष्य बिहार में जमीनी स्तर पर बदलाव लाना है।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। Jan Suraj Party candidate list for Bihar election 2025 / Bihar Chunav 2025, jsp candidate list: जन सुराज पार्टी ने सोमवार को दोपहर बाद दरभंगा जिले की तीन विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।
यहां है सूची-
1. बहादुरपुर- मो. आमिर हैदर
2. कुशेश्वरस्थान- शत्रुध्न पासवान
3. गौड़ाबौराम- डॉ. इफ्तेखार अंसारी
जनसुराज पार्टी ने सोमवार को अपनी दूसरी सूची में दरभंगा जिले के तीन विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों की घोषणा की है। सूची के अनुसार, बहादुरपुर से आमिर हैदर, गौड़ाबौराम से डा. इफ्तेखार आलम एवं कुशेश्वरस्थान (सुरक्षित) से शत्रुघ्न पासवान उर्फ जरुन पासवान को प्रत्याशियों बनाया है। इसके पहले जसुपा तीन प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है।
बहादुरपुर विधानसभा से जन सुराज के प्रत्याशी आमिर हैदर (40) का सऊदी अरब और हैदराबाद में व्यापार है। इनके पिता 2001 से 2006 तक मुखिया रहे हैं। हैदर पिछले डेढ़ साल से पदयात्रा में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के चचेरे भाई हैं।
गौड़ाबौराम के प्रत्याशी डा. इफ्तेखार आलम (48) दंत चिकित्सक हैं। बिरौल के सुपौल बाजार निवासी हैं। समाजसेवा के लिए जाने जाते हैं और स्थानीय प्रशासन तथा सभी जाति-समुदायों में अच्छी पहचान है। हिंदू-मुस्लिम के बीच शांति स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन से तीन बार सम्मानित किए गए हैं।
मदरसा रहमानिया, सहरसा के सचिव और ताहफ्फुज-ए-शरियत बिरौल के अध्यक्ष हैं। एसएमएनआइ डेंटल कालेज बहेड़ा में व्याख्याता हैं। कुशेश्वरस्थान के प्रत्याशी शत्रुघ्न पासवान उर्फ जरुन पासवान (51) नगर पंचायत के मुख्य पार्षद हैं। नगर पंचायत मुख्य पार्षद के रूप में उन्होंने शिक्षा, स्वच्छता, सड़क निर्माण और युवाओं के रोजगार जैसे जनहित के मुद्दों पर उल्लेखनीय कार्य किए हैं।
