Bihar Election Candidate List 2025: दरभंगा शहर में पांच बार कमल खिला चुके संजय को टिकट

मुकेश कुमार श्रीवास्तव, दरभंगा। BJP candidate list for Bihar election 2025 / Bihar Chunav 2025, BJP candidate list: दरभंगा मिथिला की हृदयस्थली है।ऐसे में इसे राजनीति का केंद्र भी कहा जाता है।आजादी के बाद जो विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ, उसमें एक दरभंगा को भी स्थान दिया दिया। 1952-57 के बीच दरभंगा को तीन क्षेत्र में बांटा गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मसलन, दरभंगा, दरभंगा उत्तरी और दरभंगा दक्षिणी। पहले चुनाव तीनों सीट पर कांग्रेस को कब्जा रहा। क्रमश: शेख सईदुल हक, हृदय नारायण चौधरी और बाबूलाल महतो को आजाद भारत के पहले विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धीरे-धीरे दरभंगा से समस्तीपुर और मधुबनी जिले के गठन होने के बाद दरभंगा क्षेत्र दरभंगा नगर बनके रह गया। जहां के वर्तमान विधायक संजय सरावगी हैं। जो लगातार भाजपा से पांच बार से यहां के विधायक हैं। छठी बार यहां से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं।

पार्टी ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। इनके सामने हमेशा महागठबंधन के प्रत्याशी होते रहे हैं। 2020 के चुनाव में हायाघाट से जदयू के विधायक रहे अमरनाथ गामी से उनकी सीधी टक्कर हुई थी। जो इस बार भाजपा के सारथी बन गए हैं। ऐसे में महागठबंधन को सरावगी के सामने नए प्रत्याशी की खोज है। जबकि जन सुराज पार्टी ने दरभंगा के पूर्व आइजी आरके मिश्रा को मैदान में उतारा है। मिश्रा पूरे उत्साह से मैदान में डटे हैं।

इस सीट पर यहां के 3, 24, 144 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस बार भी यहां विगत पांच चुनावों की तरह लड़ाई सीधी होने की जगह त्रिकोणात्मक हो सकती है। यह सीट ब्राह्मण, मुस्लिम, कायस्थ, वैश्य बाहुल्य है। यहां लगभग 50 प्रतिशत मत एनडीए के भाजपा प्रत्याशी को प्राप्त होता है। जबकि, लगभग 43 प्रतिशत महागठबंधन को । प्रमुख मुद्दे जलजमाव: यहां के लिए जल-जमाव बड़ा मुद्दा है। बरसात में शहर के कई मोहल्ले पानी से घिर जाते हैं। उत्तर बिहार के लोगों के इलाज के महत्वपूर्ण दरभंगा मेडिकल कालेज भी जलमग्न हो जाता है। बरसात में लोगों को भारी परेशानी होती है। लोगों को घर से निकला मुश्किल हो जाता है।

पेयजल : दरभंगा की सबसे बड़ी समस्या पेयजल है। जिससे हर लोग सामना करते हैं। टैंकर से पानी आने के बाद ही लोगों की हलक शांत होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है।

शिक्षा : अकेले दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल और उत्तर बिहार के लिए यहां संचालित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र पीछे रहने के कारण विद्यार्थी और उनके अभिभावक परेशान रहते हैं। हाइटेक शिक्षा कही कमी रहने के कारण छात्रों को कोटा आदि शहरों के लिए पलायन करना पड़ता है।

ट्रैफिक : लंबे समय से शहर ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहा है। हालांकि सरकार ने यहां ट्रैफिक डीएसपी की पदस्थापना की है। संसाधन भी हैं। लेकिन, लगातार बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के बीच सड़कों पर कायम अतिक्रमण ने पूरी व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रखा है। इस दिशा में अबतक हुई पहल के सार्थक परिणाम नहीं निकले हैं।