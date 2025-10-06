Bihar Election 2025 Date OUT: दरभंगा जिले में कब होगा मतदान? नामांकन के पर्चे कब से भरे जाएंगे?

Bihar Election 2025 Dates announced भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सोमवार की शाम चार बजे चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तर बिहार के प्रमुख जिलों में एक दरभंगा में प्रथम चरण यानी 6 नवंबर 2025 को ही वोट डाले जाएंगे।

