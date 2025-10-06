Bihar Election 2025 Date OUT: दरभंगा जिले में कब होगा मतदान? नामांकन के पर्चे कब से भरे जाएंगे?
Bihar Election 2025 Dates announced भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सोमवार की शाम चार बजे चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तर बिहार के प्रमुख जिलों में एक दरभंगा में प्रथम चरण यानी 6 नवंबर 2025 को ही वोट डाले जाएंगे।
डिजिटल डेस्क, दरभंगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार की शाम चार बजे इसकी घोषणा की है। इस बार दरभंगा जिले की सभी विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण यानी 06 नवंबर 2025 को वोट डाले जाएंगे।
दरभंगा जिले के विधानसभा चुनाव 2025 का विवरण
|अधिसूचना जारी होने की तिथि
|10 अक्टूबर 2025
|नामांकन की अंतिम तिथि
|17 अक्टूबर 2025
|नामांकन पत्रों की जांच
|18 अक्टूबर 2025
|नामांकन वापसी की अंतिम तिथि
|20 अक्टूबर 2025
|मतदान की तिथि
|06 नवंबर 2025
|मतगणना की तिथि
|14 नवंबर 2025
दरभंगा जिले की कुल विधानसभा सीटें
- कुशेश्वरस्थान (एससी)
- गौरा बौराम
- बेनीपुर
- अलीनगर
- दरभंगा ग्रामीण
- दरभंगा
- हायाघाट
- बहादुरपुर
- केवटी
- जाले
