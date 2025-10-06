Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election 2025 Date OUT: दरभंगा जिले में कब होगा मतदान? नामांकन के पर्चे कब से भरे जाएंगे?

    By Digital Desk Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:21 PM (IST)

    Bihar Election 2025 Dates announced भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सोमवार की शाम चार बजे चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तर बिहार के प्रमुख जिलों में एक दरभंगा में प्रथम चरण यानी 6 नवंबर 2025 को ही वोट डाले जाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

     डिजिटल डेस्क, दरभंगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार की शाम चार बजे इसकी घोषणा की है। इस बार दरभंगा जिले की सभी विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण यानी 06 नवंबर 2025 को वोट डाले जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरभंगा जिले के विधानसभा चुनाव 2025 का विवरण

    अधिसूचना जारी होने की तिथि  10 अक्टूबर 2025
    नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025
    नामांकन पत्रों की जांच  18 अक्टूबर 2025
    नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025
    मतदान की तिथि   06 नवंबर 2025
    मतगणना की तिथि  14 नवंबर 2025

    दरभंगा जिले की कुल विधानसभा सीटें

    1. कुशेश्वरस्थान (एससी)
    2. गौरा बौराम
    3. बेनीपुर
    4. अलीनगर
    5. दरभंगा ग्रामीण
    6. दरभंगा
    7. हायाघाट
    8. बहादुरपुर
    9. केवटी
    10. जाले