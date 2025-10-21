Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Election 2025 : बेनीपुर में 14 तो अलीनगर में 12 के बीच जंग, अब साफ हुई चुनावी तस्वीर

    By Shailendra Kumar Jha Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:34 PM (IST)

    बिहार चुनाव 2025 के लिए बेनीपुर और अलीनगर में चुनावी तस्वीर स्पष्ट हो गई है। बेनीपुर में 14 उम्मीदवार और अलीनगर में 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों क्षेत्रों में चुनावी माहौल गरमा गया है, जहां उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    संवाद सहयोगी बेनीपुर (दरभंगा) । नाम वापसी की अंतिम तिथि बीतते ही दरभंगा जिले के बेनीपुर और अलीनगर विधानसभा क्षेत्रों में अब चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। बेनीपुर में 14 और अलीनगर में 12 प्रत्याशी मैदान में डटे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों सीटों पर अब मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। नाम वापसी के बाद मुख्य दलों के उम्मीदवारों के साथ कई निर्दलीय भी मैदान में बने हुए हैं, जिससे मतदाताओं के सामने विकल्पों की भरमार है। अब प्रचार की रफ्तार और तेज होती दिख रही है।

    एक भी नाम वापस नहीं 

    सोमवार को बेनीपुर के कुल 14 प्रत्याशियों में एक भी नहीं लिया नाम वापसी। वहीं अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के कुल 15 प्रत्यासियों में से 3 प्रत्याशियों ने लिया नाम वापसी। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से नाम वापसी करने बाले प्रत्याशियों का नाम मोहम्द आलम, मो. कादीर एवं विजय यादव हैं।

    बेनीपुर विधानसभा के चुनाव पदाधिकारी सहएसडीओ मनीष कुमार झा ने बताया की कुल 14 प्रत्याशियों का नाम इस प्रकार हैं, जदयू के विनय कुमार चौधरी , क्रांग्रेस के मिथिलेश कुमार चौधरी , जनसुराज के अमरेश कुमार अमर , वाजिव अधिकार पार्टी के विद्यानंद राम , भारतीय महासंघ पार्टी के प्रमीला झा , ओपेन पुपील्स पार्टी सीयालखन यादव , बहुजन पार्टी के प्रमोद पासवान , आमजन प्रगति पार्टी शंकर मल्लिक , राष्ट्रीय समाजवादी लोक अधिकार पार्टी के प्रमोद कुमार साह निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश कुमार झा, चुनचुन झा , ईमतियाज अहमद, अमरजी मिश्रा ,महेन्द्र नारायण महतो चुनावी मैदान में हैं।

    अलीनगर में तीन नाम वापस

    वहीं अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव पदाधिकारी अविनाश कुमार सिह ने बताया की तीन प्रत्याशियों के नाम वापसी के बाद कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गये हैं। जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं उनका नाम भाजपा के मैथली ठाकुर , राजद के विनोद मिश्रा , जनसुराज के विपल्व कुमार चौधरी , आम जनता प्रगति पार्टी नवीजान अंसारी ,आम आदमी पार्टी रजिपाल झा, सोसल डिमोक्रटिभ पार्टी के नरुदिन जंगी ,मिथिलावादी पार्टी के संजय कुमार झा , जागरुक जनता के सिताम्बर शर्मा , निर्दलीय गणेश चौधरी ,चंदु चौधरी , सैफउदी अहमद ,हरिलाल शर्मा चुनावी मैदान में रह गये हैं।

    बेनीपुर एंव अलीनगर के चुनाव पदाधिकारी ने बताया की प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का अक्षरसह पालन करने का निर्दश दिया गया हैं। वही दुसरी ओर नाम वापसी के बाद बेनीपुर के चुनाव पर्यवेक्षक मलिक्काजुर्न , अलीनगर के चुनाव पर्यवक्षक राजेश मंजु ने प्रत्याशियों के साथ बैठक कर क ई आवश्यक दिशा निर्दश दिया।