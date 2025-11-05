Bihar Chunav : 63 हजार नए वोटर की एंट्री, दरभंगा की 10 सीटों पर युवाओं का ‘फैसला’ भारी

प्रिंस कुमार, दरभंगा । बिहार विधानसभा चुनाव- 2025 में दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के 10 विधानसभा क्षेत्र में पहली बार 63 हजार युवा यानी ''फर्स्ट टाइम वोटर छह नवंबर यानी गुरुवार को 123 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। इसको लेकर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। कुल 10 विधानसभा क्षेत्रों में 18 से 19 आयु वाले कुल 63 हजार 17 फर्स्ट टाइम वोटर प्रत्याशियों की जीत-हार में निर्णायक की भूमिका में रहेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

18 से 19 आयु वाले 35 हजार 372 पुरुष और 27 हजार 644 महिला वोटरों का उत्साह चरम पर है। पिछले विधानसभा चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या 39 हजार 838 थी। इस बार इनकी संख्या 23 हजार 179 बढ़ गई है।

जाले धानसभा में सर्वाधिक सात हजार 602 फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जबकि हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम पांच हजार 404 फर्स्ट टाइम वोटर की गिनती हुई है। इसी ताकत के चलते हर पार्टी और उम्मीदवारों की नजर युवाओं और नये मतदाताओं पर टिकी है। पहली बार मतदान करने वाले अधिकतर युवा रोजगार के मुद्दे को अहम मानते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए पहला वोट करेंगे।

इसके अलावा शिक्षा, देश का विकास, अर्थव्यवस्था, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, धार्मिक सोहार्द आदि मुद्दे भी पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं के लिए आवश्यक हैं। इस वर्ग के मतदाताओं का कहना है कि वे पार्टी से अधिक उम्मीदवार को देखकर अपना मत देंगे। इनका कहना है कि उनका विधायक दूरदर्शी, गैर आपराधिक पृष्ठभूमि, युवा, जनता के मुद्दों की समझ रखने वाला और जहां तक संभव हो स्थानीय होना चाहिए।

विधानसभा चुनाव - 2025 विधानसभा - पुरुष - महिला - कुल वोटर



कुशेश्वस्थान - 3059- 2815 - 5874

गौराबौराम - 4331- 2468- 5899

बेनीपुर - 3127- 2889 - 6016

अलीनगर- 3302- 2429 - 5731

दरभंगा ग्रामीण - 3358- 2183- 5541

दरभंगा शहरी - 4115- 3265- 7380

हायाघाट - 2957- 2447 - 5404

बहादुरपुर - 3724- 2847 - 6572

केवटी - 3965- 3033- 6998

जाले - 4334- 3268- 7602

कुल विधानसभा 10 - 35,372- 27,644- 63,017