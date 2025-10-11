Language
    Bihar Election: मैथिली ठाकुर की एंट्री से बीजेपी में बगावत, अलीनगर विधायक ने छोड़ी पार्टी 

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:57 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दलितों और पिछड़े समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने का आरोप लगाया। अटकलें हैं कि उन्हें टिकट न मिलने और मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाए जाने की वजह से नाराजगी थी। उनके राजद में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

    डिजिटलडेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के नामांकन के बीच भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव ने शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन में दलितों और अन्य पिछड़े समुदायों को उनका हक नहीं मिल रहा है।

    दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। पार्टी ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सूत्रों के अनुसार यादव इस अटकलबाज़ी से नाराज़ हैं कि इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा और भाजपा अलीनगर से गायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतार सकती है।

    यादव ने कहा, "मैंने पहली बार एनडीए के लिए अलीनगर सीट जीती है। पहले, कई अन्य उम्मीदवार, जिनके पास पर्याप्त धन और बाहुबल था, ऐसा करने में असफल रहे थे।"


    मिश्री लाल यादव 2020 का चुनाव विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के टिकट पर लड़े थे, लेकिन कुछ दिन बाद VIP के सभी चार विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। इससे पहले मुकेश सहनी को NDA और मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। 

    यादव ने अपनी भविष्य की योजनाओं का खुलासा नहीं किया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वे राजद के नेतृत्व वाले विपक्षी दल INDIA ब्लॉक के संपर्क में हैं।

     

    समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ 