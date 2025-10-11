Bihar Election: मैथिली ठाकुर की एंट्री से बीजेपी में बगावत, अलीनगर विधायक ने छोड़ी पार्टी 

डिजिटलडेस्क , पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के नामांकन के बीच भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव ने शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन में दलितों और अन्य पिछड़े समुदायों को उनका हक नहीं मिल रहा है।

दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। पार्टी ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सूत्रों के अनुसार यादव इस अटकलबाज़ी से नाराज़ हैं कि इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा और भाजपा अलीनगर से गायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतार सकती है।

यादव ने कहा, "मैंने पहली बार एनडीए के लिए अलीनगर सीट जीती है। पहले, कई अन्य उम्मीदवार, जिनके पास पर्याप्त धन और बाहुबल था, ऐसा करने में असफल रहे थे।"





VIDEO | BJP MLA from Bihar, Mishri Lal Yadav resigns from party ahead of assembly polls; says BJP 'anti-Dalit', can't stand with them.



मिश्री लाल यादव 2020 का चुनाव विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के टिकट पर लड़े थे, लेकिन कुछ दिन बाद VIP के सभी चार विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। इससे पहले मुकेश सहनी को NDA और मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था।

यादव ने अपनी भविष्य की योजनाओं का खुलासा नहीं किया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वे राजद के नेतृत्व वाले विपक्षी दल INDIA ब्लॉक के संपर्क में हैं।