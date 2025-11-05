Bihar Assembly Elections: दरभंगा जिले में 23 आदर्श, 54 पिंक और 22 पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाए गए
दरभंगा जिले में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जारी है। जिले में कुल 23 आदर्श मतदान केंद्र, 54 पिंक बूथ (महिला) और 22 पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुशेश्वरस्थान, गौड़ाबौराम, बेनीपुर, अलीनगर समेत सभी दस विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों का निर्धारण किया गया है, ताकि सुचारू रूप से चुनाव संपन्न हो सके।
जागरण संवाददाता,दरभंगा। Bihar Assembly Elections,First Phase Voting: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार के निर्देशानुसार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिला में दस विधानसभा क्षेत्र में कुल 23 आदर्श मतदान केंद्र, 54 पिंक बूथ (महिला) मतदान केंद्र एवं 22 पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाया गया है।
कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र में तीन आदर्श मतदान, छह पिंक महिला मतदान केंद्र एवं तीन पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार गौड़ाबौराम विधानसभा क्षेत्र में तीन आदर्श मतदान, पांच पिंक महिला मतदान केंद्र एवं एक पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र है।
बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में तीन आदर्श मतदान, पांच पिंक महिला मतदान केंद्र एवं तीन पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में तीन आदर्श मतदान, छह पिंक महिला मतदान केंद्र और तीन पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र है। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में दो आदर्श मतदान, पांच पिंक महिला मतदान केंद्र एवं एक पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र का निर्धारण किया गया है।
दरभंगा नगर विधानसभा क्षेत्र में दो आदर्श मतदान, पांच पिंक महिला मतदान केंद्र एवं एक पीडब्ल्यूडी मतदान है। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में दो आदर्श मतदान, पांच पिंक महिला मतदान केंद्र एवं तीन पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श मतदान, सात पिंक महिला मतदान केंद्र एवं तीन पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
केवटी विधानसभा क्षेत्र में दो आदर्श मतदान, पांच पिंक महिला मतदान केंद्र एवं दो पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जाले विधानसभा क्षेत्र में दो आदर्श मतदान, पांच पिंक महिला मतदान केंद्र एवं दो पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र का निर्धारण किया गया है।
