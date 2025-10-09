Bihar Assembly Election 2025: क्या GEN Z वोटरों की बढ़ी संख्या हैं बदलाव के संकेत? इस मुद्दे पर डालेंगे वोट

प्रिंस कुमार, दरभंगा। Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के 10 विधानसभा क्षेत्र में 'फर्स्ट टाइम' वोटरों की भूमिका बढ़ गई है। कुल 10 विधानसभा क्षेत्रों में 18 से 19 आयु वाले कुल 63 हजार 17 फर्स्ट टाइम वोटर प्रत्याशियों की जीत-हार में निर्णायक की भूमिका में रहेंगे। 18 से 19 आयु वाले 35 हजार 372 पुरुष और 27 हजार 644 महिला वोटरों का उत्साह चरम पर है।

पिछले विधानसभा चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या 39 हजार 838 थी। इस बार इनकी संख्या 23 हजार 179 बढ़ गई है। जाले विधानसभा में सर्वाधिक सात हजार 602 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। जबकि हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम पांच हजार 404 फर्स्ट टाइम वोटर की गिनती हुई है। इसी ताकत के चलते हर पार्टी और उम्मीदवारों की नजर युवाओं और नए मतदाताओं पर टिकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां जमीनी स्तर से लेकर इंटरनेट मीडिया पर पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। इस विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले अधिकतर युवा रोजगार के मुद्दे को अहम मानते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए पहला वोट करेंगे।

इसके अलावा शिक्षा, देश का विकास, अर्थव्यवस्था, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, धार्मिक सोहार्द आदि मुद्दे भी पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं के लिए आवश्यक हैं। इस वर्ग के मतदाताओं का कहना है कि वे पार्टी से अधिक उम्मीदवार को देखकर अपना मत देंगे।