भाजपा और राजद में किसका पलड़ा हो सकता भारी? दरभंगा के केवटी में चुनावी चर्चा चरम पर

विजय कुमार राय, केवटी ( दरभंगा)। Bihar Assembly Election 2025: विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने के सामने ही अब प्रखंड मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाके के लोग भी धीरे-धीरे चुनावी रंग में रंगने लगे हैं। जगह-जगह लोगों के बीच चुनावी चर्चा अब बहस का रूप लेने लगी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोग ताल ठोंक कर अपनी पसंद के राजनीतिक पार्टियों से लेकर प्रत्याशी के पक्ष में गरम - गरम बहस कर टेंपो हाई कर रहे हैं। लेकिन केवटी विधानसभा क्षेत्र के लिए जन सुराज पार्टी को छोड़ कर अब तक एनडीए गठबंधन व आइएनडीआइए महागठबंधन सहित अन्य दल ने अपने प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

विशेष कर आइएनडीआइ महागठबंधन धटक दल की ओर से यह सीट राजद के खाते में तय मानी जा रही है, परंतु प्रत्याशी को लेकर स्थिति अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री व राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मो. अली अशरफ फातमी के पुत्र केवटी के पूर्व विधायक डा. फराज फातमी इस बार खुद को सबसे प्रबल दावेदार मानते हुए चुनावी मैदान में सक्रिय हैं।

वहीं, राजद से टिकट के लिए राजद किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव शत्रुधन यादव उर्फ पन्ना यादव भी काफी मजबूती के साथ दावेदारी कर रहे हैं और पटना में पार्टी नेतृत्व के संपर्क में हैं। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन (भाजपा ) से वर्तमान विधायक डा. मुरारी मोहन झा अपनी उम्मीदवारी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं और लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र के लोगों से रु - ब- रू हो रहे हैं।

जबकि जनसुराज पार्टी ने यहां से बिल्टू सहनी को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यहां मुख्य मुकाबले में एनडीए और आइएनडीआइए महागठबंधन ही होंगे। चाहे दोनों दल से प्रत्याशी कोई भी क्यों नहीं हो, लेकिन जब तक सभी दल अपने-अपने प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा नहीं करते, तब तक कुछ भी तय कहना जल्दबाजी होगी।

फिलहाल एनडीए और आइएनडीआइए महागठबंधन दोनों ही खेमों में प्रत्याशी चयन को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। केवटी के चौक -चौराहों, चाय दुकानों और सामाजिक आयोजनों में सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आमजन में यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर इस बार कौन मारेगा बाज़ी, क्या भाजपा अपनी सीट बरकरार रख पाएगा या राजद अपनी खोयी हुई इस सीट पर वापसी कर पाएगा। हर दल मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए रणनीति बनाने में जुटा हुआ है।