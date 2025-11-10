Bihar Vidhan sabha Chunav : जीत से पहले ही माला बुक, दरभंगा में खिल उठा फूलों का बाजार
Bihar Vidhan sabha Chunav : दरभंगा में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आने वाले हैं। शिवधारा बाजार समिति में फूलों की मालाओं के स्टाल सज गए हैं। विजयी प्रत्याशियों के जुलूस के लिए समर्थक फूलों की बुकिंग करा रहे हैं, जिससे फूलों के दाम बढ़ गए हैं। व्यापारी गुलाब, गेंदा जैसे फूलों की एडवांस बुकिंग ले रहे हैं और इस दिन लगभग पांच से दस लाख रुपये की फूल की बिक्री का अनुमान है।
जागरण संवाददाता, दरभंगा । (Bihar Assembly Election 2025) बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आनी है। इससे पहले दरभंगा जिले के शिवधारा स्थित बाजार समिति में फूल की माला को लेकर एक दर्जन से अधिक स्टांल लगाए जाने की तैयारी चल रही है।
परिणाम के बाद विजयी प्रत्याशी को उनके समर्थक की ओर से फूल की माला पहनाकर जुलूस निकाली जाती है। व्यापारी गुलाब, गेंदा और पंखुड़ियों की एडवांस बुकिंग ले रहे हैं। थोक व्यापारियों का कहना है कि बुकिंग जीत के जश्न के लिए हो रही है। फूलों की कीमतें बढ़ गई हैं।
20 गेंदे की माला का एक गुच्छा 400 रुपये का मिल रहा है, जबकि गुलाब के गुलदस्ते 300 से 800 रुपये तक के हैं। बाजार समिति के पास स्टांल लगाने वाले एक व्यापारी शंभू ने बताया, जो समर्थक पहले 40,000 से 50,000 रुपये के फूल लेते थे। वे अब 20,000 से 30,000 रुपये में काम चला रहे हैं।
प्रत्येक दिन सैकड़ों किलोग्राम फूल ट्रकों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में मंगाए जा रहें हैं। म्यूजियम गुमटी के पास एक थोक फूल विक्रेता संतोष पंडित ने बताया कि हमारे पास गुलाब, रजनीगंधा, गेंदा, घोड़ा पत्ता और अन्य फूल उपलब्ध हैं।
200 गुलाब का एक बंडल 200 रुपये का है, जबकि एक यूनिट 20 रुपये की है। 100 रजनीगंधा की माला का बंडल 600 रुपये का है, और घोड़ा पत्ता की एक माला 50 रुपये की है। उन्होंने बताया कि शिवधारा स्थित बाजार समिति में मतगणना परिणाम के दिन छोटे-बड़े लगभग दो दर्जन से अधिक स्टाल लगाए जाएंगें। इसे लेकर अभी से तैयारी चल रही है। थौक फूल विक्रेता अभी से ही फूल की बुकिंग दे रखा है। उन्होंने इस दिन लगभग पांच से दस लाख रुपये की फूल की बिक्री का अनुमान जताया है।
द्वितीय चरण के मतदान को लेकर मधुबनी के कालेजों में अवकाश घोषित
दरभंगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार विधान सभा निर्वाचन 2025 के द्वितीय चरण के मतदान को संज्ञान में रखते हुए 11 नवंबर यानी मंगलवार को कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी के आदेशानुसार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मधुबनी जिला अंतर्गत सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय व संस्थानों में सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस बाबत कुलसचिव कार्यालय से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
