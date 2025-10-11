पहले साइकिल या बैलगाड़ी से करते थे प्रचार, भाषणों में मुहावरे व लोक कथाओं का था बोलबाला

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। Bihar Assembly Election 2025: समय के साथ चुनाव का अब सब कुछ बदल गया है। रंग व ढंग पहले जैसा नहीं रहा। प्रचार की शैली, नेताओं की भाषा और मतदाताओं का सोच में भी बदलाव दिख रहा है।

पहले के चुनाव में जनसंपर्क के साथ आपसी समन्वय व संवाद का उत्सव हुआ करता था। अब वह इंटरनेट मीडिया और रणनीति का मैदान बन गया है। जनसंपर्क अभियान को पहले प्रत्याशी ज्यादा तरजीह देते थे।

गांव-गांव साइकिल या बैलगाड़ी से घूमते, लोगों से हाथ मिला अभिवादन कर एक दूसरे के सुख दुख का पूछकर खुशहाली की प्रार्थना करते। भाषणों में मुहावरों, किस्सों और लोक कथाओं को सुनाकर सहजता से अपनी बात रखते।

अपने विपक्षी दल व उम्मीद वार की नीतियों की आलोचना जरूर होती थी, जिसमें मर्यादा और संयम झलकता था। व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं, विचारों की प्रतिस्पर्धा होती थी।

सिंहवाड़ा प्रखंड के रामपुरा गांव के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक लक्ष्मेशवर चौबे बताते हैं कि पहले प्रत्याशी गांव-टोला तक पहुंचने के लिए पैदल या साइकिल से घंटों पैदल चलते थे।

चुनाव प्रचार के गीत भोजपुरी में गाकर मतदाताओं को जागरूक कर माहौल उत्सव जैसा होता था। लोग राजनीतिक दल से अधिक व्यक्ति के चरित्र और सेवा भावना को महत्व देते थे।

प्रतिद्वंदी दलों के प्रत्याशियों और समर्थकों में व्यक्तिगत कटुता कम होती थी। कार्यकर्ता,समर्थक और प्रत्याशी अपनी अपनी विचारधारा एवं दलीय निष्ठा के आधार पर अपनी बेहतर सोच व बातचीत से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का निरंतर प्रयास करते थे।