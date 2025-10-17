Bihar Assembly Election 2025: दरभंगा से 112 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन का पर्चा
Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दरभंगा जिले में नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई है। कुल 112 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र से सबसे अधिक 25 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। जल्द ही नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी जिसके बाद वैध उम्मीदवारों की सूची जारी होगी।
जागरण संवाददाता, दरभंगा/बिरौल। Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 38 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इनमें कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र से योगी चौपाल आम आदमी पार्टी, गणेश भारती विकासशील इंसान पार्टी, हरे राम पासवान निर्दलीय , सत्यनारायण पासवान मजदूर एकता पार्टी, राम सुधीर सादा बहुजन समाज पार्टी, सचीदानंद पासवान निर्दलीय एवं दुखीराम रसिया आम जनता प्रगति पार्टी से नामांकन किया।
वहीं गौड़ाबौराम विधानसभा क्षेत्र से सुजीत कुमार भारतीय जनता पार्टी, मनोज कुमार निर्दलीय ,अफजल अली खान राष्ट्रीय जनता दल,संतोष सहनी विकासशील पार्टी, श्याम सुंदर चौधरी निर्दलीय , अफ्तार शहंशाह एआईएमआईएम, कृष्ण कुमार निर्दलीय,पंकज कुमार निर्दलीय ,नंदकिशोर शर्मा निर्दलीय,डॉ.मोहम्मद इफ्तखार जन सुराज पार्टी,सोनी देवी राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट , मोहम्मद शाकिर हाशमी जनशक्ति जनता दल, प्रेम कुमार मुखिया निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनचुन झा निर्दलीय, प्रमोद पासवान बहुजन समाज पार्टी , शंकर डोम उर्फ शंकर मल्लिक आम जनता प्रगति पार्टी, प्रमोद कुमार साहू राष्ट्रीय समाजवादी लोक अधिकार पार्टी, अमर जी मिश्र निर्दलीय, महेंद्र नारायण महतो निर्दलीय , मिथिलेश कुमार चौधरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अमरेश कुमार अमर जन सुराज पार्टी से नामांकन दाखिल किया।
अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से बिपलव कुमार चौधरी जन सुराज पार्टी , मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी, नवी जान अंसारी आम जनता प्रगति पार्टी, विनोद मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल, सैफुद्दीन अहमद निर्दलीय, गणेश चौधरी निर्दलीय, मुकादिर निर्दलीय, सिताम्बर शर्मा जागरूक जनता पार्टी तथा राजिपाल झा आम आदमी पार्टी से नामांकन किया।
दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से जगत नारायण नायक बहुजन समाज पार्टी, मोहम्मद कलाम भारत जन जागरण पार्टी,शोएब अहमद खा जन सुराज पार्टी, राम सुकुमार यादव निर्दलीय, श्रवण कुमार पंडित भागीदारी पार्टी, मोहम्मद जलालुद्दीन साहिल एआईएमआईएम, श्याम पासवान निर्दलीय ,जय किशुन सहनी निर्दलीय,ललित कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल, राजेश कुमार मंडल जनता दल यूनाइटेड , प्रदीप कुमार मिश्र आम जनता प्रगति पार्टी में नामांकन किया।
दरभंगा विधानसभा क्षेत्र से अमजद खान निर्दलीय, मुजाहिद आलम सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया पार्टी, रंजीत कुमार राम वाजिव अधिकार पार्टी ,सुजीत कुमार चौधरी निर्दलीय , पुष्पम प्रिया द प्लूरलस पार्टी, उमेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी, आशीष रंजन आम जनता प्रगति पार्टी, दुर्गानंद महावीर नायक बहुजन समाज पार्टी, राकेश कुमार मिश्रा जन सुराज पार्टी , नफियुल हक निर्दलीय ,अभिषेक कुमार झा मिथिलावादी पार्टी, साकिब नजमी अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी ,भोनू पंडित भागीदारी पार्टी ने नामांकन किया।
हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से हर्ष नारायण पंडित भागीदारी पार्टी, लक्ष्मी दास निर्दलीय, रविंद्र कुमार सिंह आम आदमी पार्टी ,मोहम्मद इरशाद अली देश जनहित पार्टी, राजकुमार पासवान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ,नरेश कुमार निर्दलीय, श्याम भारती भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, रमेश कुमार चौधरी निर्दलीय,रामचंद्र प्रसाद भारतीय जनता पार्टी ,रविंद्र शर्मा जागरूक जनता पार्टी ,मनीष कुमार ठाकुर निर्दलीय ,प्रतिभा सिंह जन सुराज पार्टी, मोहम्मद महताब आलम निर्दलीय ने नामांकन दाखिल किया। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से अंजू देवी भागीदारी पार्टी ,संजय प्रसाद ओझा निर्दलीय, उमेश चौधरी निर्दलीय, भोला यादव राष्ट्रीय जनता दल , राम गुलाम ठाकुर निर्दलीय , रंजीत शर्मा गणतांत्रिक समाज पार्टी, सुरेश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ,प्रणय प्रभाकर बहुजन समाज पार्टी , दिलीप कुमार निर्दलीय ,वीरेंद्र कुमार पासवान निर्दलीय ,मोहम्मद आमीर हैदर जन सुराज पार्टी, राम चतुर सहनी निर्दलीय, विनय कुमार सिंह निर्दलीय , मोहन यादव निर्दलीय में तथा राजीव कुमार सिंह जनशक्ति जनता दल में नामांकन दाखिल किया।
केवटी विधानसभा से फराज फातमी राष्ट्रीय जनता दल, बिल्टू सहनी जन सुराज पार्टी,धीरेंद्र कुमार धीरज निर्दलीय, मोहम्मद पिंटू खान अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी ,विष्णुदेव दास निर्दलीय, मनोज कुमार महतो बहुजन समाज पार्टी में एवं बलराम ठाकुर निर्दलीय ने नामांकन दाखिल किया।
जाले विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद शकील समाजशक्ति पार्टी, जीवेश कुमार भारतीय जनता पार्टी , रंजीत शर्मा जन सुराज पार्टी, ऋषि मिश्रा भारतीय कांग्रेस, फैसल रहमान एआईएमआईएम,प्रशांत कुमार भारती आम जनता प्रगति पार्टी, रोहित कुमार बहुजन समाज पार्टी , मसकूर अहमद उसमानी निर्दलीय,मसकूर अहमद उसमानी कांग्रेस पार्टी से नामांकन दाखिल किया।
