Bihar Election 2025: चुनाव के बीच भोजपुरी सितारों की जुबानी जंग, वार-पलटवार में टूटी भाषा की मर्यादा 

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव (Bihar Election 2025) के बीच भोजपुरी सिनेमा के सितारों के बीच छिड़ा विवाद अब व्यक्तिगत टिप्पणियों तक पहुंच गया है। आरजेडी समर्थक खेसारी लाल यादव के मंदिर-अस्पताल वाले बयान के अलावा पवन सिंह पर 'एक बीवी' वाली टिप्पणी ने हंगामा मचा दिया है।

इस पर बीजेपी समर्थक निरहुआ (दिनेश लाल यादव) ने खेसारी को 'यदु मुल्ला' कहकर ललकारा, जबकि पवन सिंह ने करारा पलटवार किया। अन्य सितारे जैसे रवि किशन भी मैदान में उतर आए हैं। यह स्टार वार चुनावी माहौल को धार्मिक, जातिगत और व्यक्तिगत रंग दे रहा है, जहां विकास, धार्मिक भावनाएं और छवि की लड़ाई तेज हो गई है।

विवाद की शुरुआत: मंदिर-अस्पताल बयान से बिहार चुनाव के पहले चरण (6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान) से ठीक पहले खेसारी लाल यादव ने एक वायरल वीडियो में मंदिर निर्माण के साथ-साथ अस्पताल, शिक्षा और रोजगार पर जोर दिया।

छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी ने सत्ताधारी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, मंदिर जरूरी है, लेकिन अस्पताल, शिक्षा और रोजगार भी भगवान से कम महत्वपूर्ण नहीं। क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं? क्या रोजगार जरूरी नहीं हैं? उन्होंने आगे कहा, "लोगों ने आपको वोट दिया था। आगे बढ़िए और हर जगह मंदिर बनाइए, लेकिन क्या मंदिर हमारे बच्चों का भविष्य तय करेंगे? अगर मंदिर बच्चों का भविष्य तय करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप बिहार में 200 मंदिर बनवाएं और दिखाएं कि आपने कितने बच्चों का भविष्य तय किया है।

खेसारी ने राजनीतिक चालाकी पर तंज कसा ये लोग बदलते रहते हैं। अगर आप इनसे विकास के बारे में सवाल करेंगे, तो ये आपको मंदिर-मस्जिद या सनातन ले जाएंगे, बकवास करेंगे और आपको वहीं व्यस्त रखेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया, मैं भगवान या मंदिर के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि सरकार को संतुलित विकास पर फोकस करने की सलाह दे रहा हूं।

भगवान हमारे दिल और भक्ति में बसते हैं, मंदिरों में तो बस एक मूर्ति होती है। इसलिए, सब कुछ बनाइए। सिर्फ मंदिर क्यों? खेसारी ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता। मैं जो हूं, वो जनता ने ही मुझे बनाया है। इंटरनेट मीडिया पर भोजपुरी स्टार्स की लड़ाई पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं है।

निरहुआ का 'यदु मुल्ला' कहकर खेसारी पर हमला खेसारी के बयान पर भोजपुरी स्टार और बीजेपी समर्थक निरहुआ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने खेसारी को 'यदु मुल्ला' कहते हुए सवाल उठाया, उसकी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि जहां राम मंदिर बना है, वहां अस्पताल बनेगा? राम मंदिर के लिए हमने 500 साल इंतजार किया, और वह उसका विरोध कैसे कर सकता है? इसलिए मैंने उसे यदु मुल्ला कहा है, वह यादव नहीं हो सकता।

निरहुआ ने बिहार में जंगल राज की वापसी का डर जताते हुए एनडीए सरकार की तारीफ की और कहा कि राज्य को विकास की राह पर ले जाना जरूरी है। उनका यह बयान जातिगत और धार्मिक संवेदनशीलता को छू गया, जिससे विवाद और तेज हो गया।

खेसारी की 'एक बीवी' टिप्पणी पर पवन सिंह का पलटवार विवाद को व्यक्तिगत रंग देते हुए खेसारी ने पवन सिंह पर तंज कसते हुए कहा, "वह मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने हाल ही में कहा था, 'मैं एक पानी पे नहीं रहता' लेकिन मैं उनसे कहता हूं- 'मैं कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं।'" यह टिप्पणी पवन सिंह की निजी जिंदगी पर इशारा करती प्रतीत होती है, जो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गई।

एनडीए के लिए प्रचार में जुटे पवन सिंह ने इस पर करारा जवाब दिया। कहां, मैं उनकी वास्तविकता जानता हूं। क्या मुझे कहना चाहिए कि उन्होंने स्टार बनाने के नाम पर 500 जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं? मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता। इसके बारे में बाद में बात करूंगा। पवन सिंह ने खेसारी के बयानों को मंच पर बकवास बताते हुए कहा कि वे जनता के लिए काम करते हैं, न कि छवि बिगाड़ने के लिए।

भोजपुरी स्टार्स ने मिल कर खेसारी को घेरा पवन सिंह ने निरहुआ के बयान का भी समर्थन किया। बिल्कुल सही कहा है निरहुआ ने। क्या-क्या मंच पर बोलता है खेसारी... हमसे ज्यादा सच्चाई किसी को नहीं पता। उन्होंने चुनाव नतीजों पर टिप्पणी की, नतीजे आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा।