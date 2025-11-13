Language
    Benipur Vidhan Sabha Chunav Result : बेनीपुर सीट पर जदयू और कांग्रेस में रोमांचक मुकाबला, किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा?

    By Dharmendra SinghEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:45 PM (IST)

    Benipur Election Result: बेनीपुर विधानसभा सीट पर इस बार जदयू के विनय कुमार चौधरी और कांग्रेस के मिथिलेश कुमार चौधरी के बीच सीधा और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है और जनता का रुख किस ओर जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पिछली बार जीत चुके विनय कुमार चौधरी अपनी बढ़त बरकरार रखना चाहते हैं, जबकि मिथिलेश चौधरी मतदाताओं के बीच बदलाव का नया संदेश दे रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या जदयू दोहराएगी अपनी जीत या कांग्रेस लिखेगी नया इतिहास।

    बेनीपुर में इस बार जदयू और कांग्रेस के बीच टक्कर मानी जा रही।

    डिजिटल डेस्क, दरभंगा। (Benipur Vidhan Sabha Election Result 2025) : दरभंगा जिले की बेनीपुर विधानसभा सीट पर इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन असली जंग जदयू और कांग्रेस के बीच मानी जा रही है।

    जदयू के विनय कुमार चौधरी, जो पिछले चुनाव में विजेता रहे थे, फिर से जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं, वहीं कांग्रेस के मिथिलेश कुमार चौधरी कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। मतगणना के दौरान हर राउंड में आंकड़े पलट सकते हैं कहीं पीछे चल रहा उम्मीदवार आगे निकल सकता है, तो कहीं बढ़त पलक झपकते ही बदल सकती है।

    कौन आगे, कौन पीछे, हर राउंड का अपडेट यहीं मिलेगा

    (Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025) : हम आपको हर राउंड का ताजा अपडेट देंगे कौन आगे है, कौन पीछे, किसकी बढ़त कितनी है, सब कुछ पल-पल की जानकारी के साथ। बेनीपुर का यह चुनावी संग्राम इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। अब देखना होगा कि क्या जदयू फिर कायम रखेगी अपना दबदबा या कांग्रेस कर पाएगी बेनीपुर में कमाल।

     

    बेनीपुर विधानसभा के प्रत्याशी

    • प्रमोद पासवान- बहुजन समाज पार्टी
    • मिथिलेश कुमार चौधरी- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
    • विनय कुमार चौधरी- जनता दल यू
    • अमरेश कुमार अमर- जन सुराज पार्टी
    • प्रमिला झा- भारतीय महासंघ पार्टी
    • प्रमोद कुमार साहु- राष्ट्रीय समाजवादी लोक अधिकार पार्टी
    • विद्यानन्द राम- वाजिब अधिकार पार्टी
    • शंकर डोम उर्फ शंकर मल्लिक- आम जनता प्रगति पार्टी
    • सिया लखन यादव- ओपन पुपिल्स पार्टी
    • अमरजी मिश्र- निर्दलीय
    • अवधेश कुमार झा- निर्दलीय
    • इम्तेयाज अहमद- निर्दलीय
    • चुन चुन झा- निर्दलीय
    • महेन्द्र नारायण महत्तो- निर्दलीय