Benipur Vidhan Sabha Chunav Result : बेनीपुर सीट पर जदयू और कांग्रेस में रोमांचक मुकाबला, किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा?

Benipur Election Result: बेनीपुर विधानसभा सीट पर इस बार जदयू के विनय कुमार चौधरी और कांग्रेस के मिथिलेश कुमार चौधरी के बीच सीधा और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है और जनता का रुख किस ओर जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पिछली बार जीत चुके विनय कुमार चौधरी अपनी बढ़त बरकरार रखना चाहते हैं, जबकि मिथिलेश चौधरी मतदाताओं के बीच बदलाव का नया संदेश दे रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या जदयू दोहराएगी अपनी जीत या कांग्रेस लिखेगी नया इतिहास।

बेनीपुर में इस बार जदयू और कांग्रेस के बीच टक्कर मानी जा रही।