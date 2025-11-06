Bahadurpur vidhan sabha chunav 2025 voting : शाम पांच बजे तक 62.06 प्रतिशत मतदान

डिजिटल डेस्क, दरभंगा: Alamnagar Election 2025 voting/Bihar election 2025 phase 1 voting: बहादुरपुर में नीतीश सरकार के मंत्री मदन सहनी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस सीट पर शाम पांच बजे तक 62.06 प्रतिशत मतदान हुआ था।



बहादुरपुर सीट पर गुरुवार की सुबह से ही उत्साहित मतदाताओं की कतार लगी थी। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह से वोट डालने का जो क्रम शुरू हुआ वह शाम तक जारी रहा। हालांकि दोपहर में मतदान की गति थोड़ी कम हुई थी।