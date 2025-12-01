Darbhanga News : महंगाई की मार या मुनाफे का मौका? सोने ने बदल दिया खरीदारी का ट्रेंड

जागरण संवाददाता, दरभंगा। सोने की कीमतों के कारण शादी-विवाह के सीजन में ज्वैलरी बाजार में बदलाव आया है। सोने की कीमतें बढ़ने से पारंपरिक 24 कैरेट के बजाय 14 कैरेट के गहनों की मांग बढ़ी है और ज्वैलर्स भी अब ऐसे गहने बना रहे हैं।

यह बदलाव ग्राहकों के लिए कम दाम में सोने के गहने खरीदने का एक तरीका है। ज्वैलर्स भी इस मांग को पूरा करने के लिए 14 कैरेट जैसे कम कैरेट के सोने के गहने बनाने लगे हैं। यह एक तरह का बाजार का बदलाव है, जहां ग्राहक अपनी बजट में रहने के लिए आभूषणों के विकल्प खोज रहे हैं। बिरौल प्रखंड के नारायणपुर गांव के गोपी रमण लाल दास बताते है कि भतीजी की शादी है।

सर्राफा बाजारों में सोने का भाव एक बार फिर आसमान पर पहुंच गया है। सोने की कीमत 1.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकार्ड पर पहुंच गया। पुराने गहने, सिक्के और अन्य पुराने आभूषण बेचकर नए गहने खरीद रहे हैं।

वहीं अमाही गांव के संतोष यादव कहते है कि बेटी की शादी है। सोने के दाम को देखते हुए 14 कैरेट का जेवर खरीद रहा हूं। आभूषण कारोबारी दगरू सेठ के प्रोपराइटर संतोष लाठ और सुहागन ज्वेलर्स के मंजय गुप्ता के अनुसार, सोने की कीमत रिकार्ड हाई लेवल पर है। इसके चलते लोग सोने के नए आभूषणों की खरीद करने से बच रहे हैं।