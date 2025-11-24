Darbhanga News : ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पैट 2024 के लिए करें आवेदन, तिथि की घोषणा

जागरण संवाददाता, दरभंगा । ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पीएचडी नामांकन के लिए पैट-2024 के आयोजन की तिथि की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए आनलाइन आवेदन 26 नवंबर से किया जा सकेगा। 10 दिसंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित है। परीक्षा की संभावित तिथि 10 जनवरी और रिजल्ट प्रकाशन की तिथि 24 जनवरी भी घोषित कर दी गई है। लेकिन दोनों तिथियां अभी प्रस्तावित है, अंतिम नहीं है। परीक्षा नियंत्रक डा. इंसान अलीन ने सोमवार को बताया कि विलंब शुल्क के साथ इच्छुक आवेदक 11 से 14 दिसंबर तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए तीन हजार, अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछ़़ड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को दो हजार रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा। विलंब दंड शुल्क के रूप में पांच सौ रुपये सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को देने होंगे, जो 10 दिसंबर तक आवेदन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा दो पत्रों पर आधारित होगी। प्रत्येक पत्र सौ अंक के होंगे।