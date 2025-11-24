Darbhanga News : ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पैट 2024 के लिए करें आवेदन, तिथि की घोषणा
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पीएचडी नामांकन के लिए पैट-2024 की तिथियाँ घोषित कर दी गई हैं। आनलाइन आवेदन 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। परीक्षा दो पत्रों पर आधारित होगी, जिसमें सामान्य शिक्षण और विषय आधारित प्रश्न शामिल होंगे। विलंब शुल्क के साथ 11 से 14 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है।
जागरण संवाददाता, दरभंगा । ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पीएचडी नामांकन के लिए पैट-2024 के आयोजन की तिथि की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए आनलाइन आवेदन 26 नवंबर से किया जा सकेगा।
10 दिसंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित है। परीक्षा की संभावित तिथि 10 जनवरी और रिजल्ट प्रकाशन की तिथि 24 जनवरी भी घोषित कर दी गई है। लेकिन दोनों तिथियां अभी प्रस्तावित है, अंतिम नहीं है। परीक्षा नियंत्रक डा. इंसान अलीन ने सोमवार को बताया कि विलंब शुल्क के साथ इच्छुक आवेदक 11 से 14 दिसंबर तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए तीन हजार, अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछ़़ड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को दो हजार रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा। विलंब दंड शुल्क के रूप में पांच सौ रुपये सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को देने होंगे, जो 10 दिसंबर तक आवेदन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा दो पत्रों पर आधारित होगी। प्रत्येक पत्र सौ अंक के होंगे।
प्रथम पत्र में 50 एमसीक्यू प्रश्न होंगे, जो सामान्य शिक्षण एवं रिसर्च एप्टिच्यूट पर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न दो अंक के होंगे। दूसरे पत्र में दीर्घकालिक नौ प्रश्न होंगे, जो अभ्यर्थी के विषय पर आधारित होंगे। प्रश्नों का संबंध उसी पाठ्यक्रम से होगा, जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर कक्षाओं में लागू है। दीर्घकालिक प्रश्नों के तीन प्रकार होंगे, अत्यंत संक्षिप्त पांच अंक के चार प्रश्न होंगे। 10 अंक के तीन संक्षिप्त प्रश्न होंगे और 25 अंक के दो निर्धारित दीर्घकालिक प्रश्न होंगे।
