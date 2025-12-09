Language
    Bihar Latest News : बिरौल में अचानक गिरा अज्ञात डिवाइस...गांव में दहशत, यह आखिर क्या है?

    By Vinay Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:18 PM (IST)

    Darbhanga Latest News : बिहार के बिरौल में कमरकला पंचायत के गमहमरिया खेत में एक अज्ञात डिवाइस गिरने से दहशत फैल गई। डिवाइस में रंग-बिरंगी लाइटें थीं, ...और पढ़ें

    दरभंगा के बिरौल में खेत में गिरा डिवाइस। जागरण

    संवाद सहयोगी, बिरौल (दरभंगा) : बिरौल प्रखंड के कमरकला पंचायत स्थित गमहमरिया खेत में मंगलवार की सुबह अचानक एक अज्ञात डिवाइस गिरने से गांव और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आसमान से तेज आवाज के साथ गिरे इस यंत्र को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और देखते ही देखते बड़ी भीड़ जमा हो गई।

    लोगों में अफरा-तफरी, जासूसी यंत्र की आशंका

    डिवाइस के गिरते ही ग्रामीणों में तरह-तरह की आशंकाएं शुरू हो गईं। किसी ने इसे दूसरे देश का जासूसी उपकरण बताया तो कुछ ने विस्फोटक यंत्र होने की आशंका जताई। डिवाइस देखने में गुब्बारे के फटे अवशेष जैसा था, जिसके साथ एक छोटा यंत्र लगा था और उसमें रंग-बिरंगी लाइटें जल रही थीं। इसी वजह से लोग भयभीत हो गए।

    पुलिस मौके पर पहुंची, डिवाइस को किया जब्त

    सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम तुरंत स्थल पर पहुंची। पुलिस ने डिवाइस को सुरक्षित तरीके से कब्जे में लेकर थाना पहुंचाया। ग्रामीणों की भीड़ लगातार डिवाइस को देखने के लिए उमड़ती रही। पुलिस ने क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए लोगों को शांत कराया।

    थानाध्यक्ष ने दी जानकारी, एसडीओ को सौंपा गया डिवाइस 

    बिरौल थानाध्यक्ष चन्द्रमणि कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच के अनुसार यह डिवाइस मौसम विभाग का जीपीएस यंत्र प्रतीत होता है। ऐसे यंत्र अक्सर मौसम संबंधी डेटा जुटाने के लिए गुब्बारों के माध्यम से आकाश में भेजे जाते हैं। गुब्बारा फटने के बाद यह जमीन पर आ गिरा होगा। उन्होंने बताया कि जांच के लिए डिवाइस को एसडीओ को सौंप दिया गया है।

    डिवाइस देखने उमड़ी भीड़

    घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांवों के लोग भी मौके पर पहुंचने लगे। कोई इसे वैज्ञानिक प्रयोग बता रहा था तो कोई खतरनाक यंत्र। हालांकि पुलिस और कुछ जानकारों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि यह सामान्य मौसम मापन यंत्र है और इससे किसी प्रकार का खतरा नहीं है।