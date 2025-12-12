दरभंगा- बिरौल के मुख्य मार्ग में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई कार, चार लोग घायल

संवाद सहयोगी, बेनीपुर दरभंगा । Darbhanga Latest news : दरभंगा- बिरौल के मुख्य मार्ग में शुक्रवार की अहले सुबह मलिया चौक और जयंतीपुर चौक के बीच एक कार अनियंत्रित होकर पीपल के पेड़ से टकरा गई। इस टक्कर में दो महिला सहित चार लोग घायल हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टक्कर की आवाज सुनकर एक जुट हो गए स्थानीय लोग जानकारी के मुताबिक टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने उक्त स्थल पर पहुंच कर कार में सवार सभी चारों को बाहर निकाला। इसी बीच पीछे से आ रही एक कार उसमें सवार लोगों ने कार से बाहर आकर सभी चारों घायलों को अपने कार पर साथ बैठाकर बिरौल के तरफ ले गए। घटना कि जानकारी स्थानीय लोगों ने बहेड़ा थाना पुलिस को दी।