    दरभंगा- बिरौल के मुख्य मार्ग में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई कार, चार लोग घायल

    By Laltuna Jha Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:00 PM (IST)

    हादसे के बाद खड़ी कार। जागरण

    संवाद सहयोगी, बेनीपुर दरभंगा । Darbhanga Latest news : दरभंगा- बिरौल के मुख्य मार्ग में शुक्रवार की अहले सुबह मलिया चौक और जयंतीपुर चौक के बीच एक कार अनियंत्रित होकर पीपल के पेड़ से टकरा गई। इस टक्कर में दो महिला सहित चार लोग घायल हो गए।

    टक्कर की आवाज सुनकर एक जुट हो गए स्थानीय लोग

    जानकारी के मुताबिक टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने उक्त स्थल पर पहुंच कर कार में सवार सभी चारों को बाहर निकाला। इसी बीच पीछे से आ रही एक कार उसमें सवार लोगों ने कार से बाहर आकर सभी चारों घायलों को अपने कार पर साथ बैठाकर बिरौल के तरफ ले गए। घटना कि जानकारी स्थानीय लोगों ने बहेड़ा थाना पुलिस को दी।

     कार का नंबर सीतामढ़ी का

    थानाध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि घटना हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार में चार सवार घायल हुए हैं। घायलों को पीछे से आ रहे कार सवार ने बिरौल के तरफ इलाज कराने ले गए। उन्होंने बताया कि कार को सड़क पर से हटा दिया गया है। उसे जब्त कर एक चौकीदार को प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि कार का नंबर सीतामढ़ी का है। रजिस्ट्रेशन नंबर से कार मालिक की पहचान की जा रही है।