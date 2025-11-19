Darbhanga news : सीएम योगी के रोड शो में बुजुर्ग से हुई थी छिनतई, अब एक्शन में महिला जज

जागरण संवाददाता, दरभंगा। बुजुर्ग से सोने के आभूषण की छिनतई मामले की थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी बुधवार को खुद थाने में पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान चार नवंबर को लोहिया चौक के पास यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो देखने गए सैदनगर विश्वकर्मा मंदिर निवासी सोहन कुमार कर्ण (65) से 16 ग्राम के सोने के चेन की छिनतई कर ली गई।

छिनतई की घटना को लेकर कर्ण ने लहेरियासराय थाने में लिखित आवेदन दिया। लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। 15 दिनों में तीन बार थाना का चक्कर लगाने के बाद पीड़ित ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी को शिकायत की। पीड़ित को लेकर खुद बुधवार की दोपहर लहेरियासराय थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई।वहीं अन्य जानकारी भी थानाध्यक्ष अमित कुमार से ली।

बुजुर्ग के आवेदन पर तुरंत हो सुनवाई थानाध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर थाना में पुलिस पदाधिकारी की कमी के कारण समय पर मामला दर्ज नहीं हो पाया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य तरीके से अनुसंधान किया जा रहा था।

सचिव ने कहा कि बिना मामला दर्ज किए हुए अनुसंधान समझ से परे है। उन्होंने थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि किसी बुजुर्ग के आवेदन पर तुरंत सुनवाई की जाए। उन्हें बार-बार वापस करना कहीं से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी स्थानों पर विधिक सेवा प्राधिकार की टीम रहती है किसी तरह की कठिनाई हो तो उनसे संपर्क किया जा सकता है।

भविष्य में ऐसी शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई उन्होंने निर्देश दिया कि सभी थानों पर टीम के सदस्यों का नाम और मोबाइल नंबर की पट्टिका लगाई जाए। यदि किसी व्यक्ति को दिक्कत होती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार का टोल फ्री नंबर 15100 पर भी लोग संपर्क कर सकते हैं।