दिल्ली से दरभंगा के लिए चली अकासा की फ्लाइट की कोलकाता में अचानक लैंडिंग

संवाद सहयोगी, दरभंगा। दिल्ली से दरभंगा के लिए उड़ान भरी निकली अकासा की फ्लाइट डायवर्ट होकर 1:30 बजे अचानक कोलकाता में उतार दी गई। इससे विमान में बैठे सभी यात्री कुछ देर के लिए घबरा गए। इधर दरभंगा एयरपोर्ट पर प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों को जैसे ही फ्लाइट डायवर्ट होने की सूचना मिली हड़कंप मच गया। वहां विमान को 25 मिनट तक रोका गया। दो बजे में कोलकाता से विमान ने दरभंगा एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लैंडिंग होने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली 2:45 में फ्लाइट की दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंडिंग होने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। इसके बाद दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना संभव हो सका। यात्रियों के अनुसार, खराब मौसम की वजह से फ्लाइट को आधे रास्ते से डायवर्ट कर कोलकाता में लैंडिंग करानी पड़ी।

एक जोड़ी विमानों का शेड्यूल किया गया रद वहीं दरभंगा और दिल्ली हवाई मार्ग इंडिगो व स्पाइसजेट कंपनी की एक एक जोड़ी विमान को शेड्यूल में रद रखा गया। हालांकि फ्लाइट रद होने की सूचना यात्रियों को पहले मिल गई थी। इससे परेशानी से जूझना नहीं पड़ा।

दस विमानों का हुआ आवागमन दरभंगा एयरपोर्ट से सोमवार को 10 विमानों का आवागमन हुआ। जानकारी के अनुसार, मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 निर्धारित समय 12 बजे से तीन घंटा 45 मिनट विलंब से 3:45 में पहुंची।

दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:50 से तीन घंटा 55 मिनट विलंब से 2:45 में पहुंची। कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 12:20 से 13 मिनट विलंब से 12:33 में पहुंची।