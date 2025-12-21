Bihar News : मैथिली ठाकुर अलीनगर में क्या लेकर आईं? सड़क-पुल निर्माण के पीछे बड़ा प्लान

संवाद सहयोगी, अलीनगर (दरभंंंगा) । दरभंगा के अलीनगर की जनता को बड़ी राहत का संकेत देते हुए विधायक मैथिली ठाकुर ने साफ कहा है कि अब स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा।

उन्होंने एलान किया कि शिक्षा और इलाज से जुड़ी सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई और मरीजों के इलाज में कोई बाधा न आए।

अलीनगर में सड़क और पुल का शिलान्यास

विधायक मैथिली ठाकुर ने रविवार को अंदौली में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अवशेष अंतर्गत अंदौली आरसीडी सड़क से पीएमजीएसवाई पथ गरहांट तक पथ सह उच्चस्तरीय पुल निर्माण का शिलान्यास किया।

निर्माण कार्य की प्राक्कलित राशि 432.55 लाख है। कहा कि कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत मिलने पर कार्रवाई तय है। अलीनगर के लिए सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा व स्वास्थ्य है।

भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा

जल्दी ही सभी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्र व उप स्वास्थ्य केंद्र का डाटा उपलब्ध कराकर सबसे पहले इनकी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इसके बाद शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार नजर रहेगी ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा पाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो।