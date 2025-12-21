Language
    Bihar News : मैथिली ठाकुर अलीनगर में क्या लेकर आईं? सड़क-पुल निर्माण के पीछे बड़ा प्लान

    By Dev Chandra Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:19 PM (IST)

    विधायक मैथिली ठाकुर ने अलीनगर की जनता को राहत देते हुए कहा कि स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा

    संवाद सहयोगी, अलीनगर (दरभंंंगा) ।  दरभंगा के अलीनगर की जनता को बड़ी राहत का संकेत देते हुए विधायक मैथिली ठाकुर ने साफ कहा है कि अब स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा।

    उन्होंने एलान किया कि शिक्षा और इलाज से जुड़ी सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई और मरीजों के इलाज में कोई बाधा न आए।

    अलीनगर में सड़क और पुल का शिलान्यास

    विधायक मैथिली ठाकुर ने रविवार को अंदौली में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अवशेष अंतर्गत अंदौली आरसीडी सड़क से पीएमजीएसवाई पथ गरहांट तक पथ सह उच्चस्तरीय पुल निर्माण का शिलान्यास किया।

    निर्माण कार्य की प्राक्कलित राशि 432.55 लाख है। कहा कि कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत मिलने पर कार्रवाई तय है। अलीनगर के लिए सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा व स्वास्थ्य है।

    भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा

    जल्दी ही सभी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्र व उप स्वास्थ्य केंद्र का डाटा उपलब्ध कराकर सबसे पहले इनकी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इसके बाद शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार नजर रहेगी ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा पाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो।

    विधायक ने प्रखंड के लहटा, हरियठ, खंदौली, ठेंगहा सहित अन्य गांवों का भ्रमण किया। लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी तरह की समस्या होती है तो तुरंत ही उसकी सूचना दें।

    खासकर निर्माणाधीन सड़क, पुल पुलिया आदि की पर स्थानीय लोग बेहतर ध्यान दें। उसमें अगर अधिकारी नहीं सुन रहा हैं, तुरंत ही उसकी सूचना दें।उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

    शिलान्यास के मौके पर ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता रितेश कुमार, कनीय अभियंता सुभाष कुमार के अलावा बलराम झा, लाल मुखिया, मनोज यादव, प्रभाकर झा, ललित मिश्र सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।