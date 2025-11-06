Alinagar vidhan sabha chunav 2025 voting: शाम पांच बजे तक 58.02 प्रतिशत मतदान
दरभंगा जिले के अलीनगर में बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में शाम बजे तक 58.02% मतदान हुआ। गायिका मैथिली ठाकुर की उम्मीदवारी से यह सीट चर्चा में है। राजद ने भी अनुभवी नेता को मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला कड़ा हो गया है। सुबह से ही मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखी गई।
डिजिटल डेस्क, दरभंगा। Alamnagar Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 1 voting: जिले की इस सीट के बारे में भी पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। गायिका मैथिली ठाकुर के चुनाव मैदान में उतरने के बाद से इसको लेकर लोग बातें करने लगे हैं। शाम पांच बजे तक इस सीट पर 58.02 प्रतिशत मतदान हुआ था।
अलीनगर की सीट से राजद ने भी एक अनुभवी नेता को मैदान में उतार कर संघर्षपूर्ण मुकाबला कर दिया है। गुरुवार की सुबह से ही वोटिंग के लिए लोगों की लाइन लग गई थी।
