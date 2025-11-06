Alinagar vidhan sabha chunav 2025 voting: शाम पांच बजे तक 58.02 प्रतिशत मतदान

By Ajit kumar Edited By: Ajit kumar

दरभंगा जिले के अलीनगर में बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में शाम बजे तक 58.02% मतदान हुआ। गायिका मैथिली ठाकुर की उम्मीदवारी से यह सीट चर्चा में है। राजद ने भी अनुभवी नेता को मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला कड़ा हो गया है। सुबह से ही मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखी गई।

Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates : मतदान के लिए कतार में खडी महिलाएं। जागरण