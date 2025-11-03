'अब तो चुनावी दूल्हा भी कन्नी काटने लगे हैं', अखिलेश यादव बोले- बिहार के बाद दिल्ली में होगा बदलाव

संवाद सहयोगी, कोटवा। बिहार में बदलाव होता देख दिल्ली वाले घबराए हुए हैं। बिहार के बाद दिल्ली में भी बदलाव होगा। उक्त बातें उतर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल्याणपुर विधानसभा के कोटवा उच्च विद्यालय के खेल मैदान में आईएनडीआईए से राजद के प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अबकी बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में न्याय के साथ-साथ सामाजिक न्याय की सरकार बनने जा रही है। इस बार की लड़ाई नौकरी बनाम भाजपा के बीच होने है।

अबकी बार बिहार की जनता 20 साल राज्य एवं 10 साल दिल्ली वाले का हिसाब करेगी। बीजेपी बिहार से पलायन करने जा रही है। जीएसटी कानून लाने से आज देश में महंगाई आसमान छू रही है और जीएसटी कानून लाने वाले उसका उत्सव मना रहे है।

अब तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में न्यू बिहार के साथ-साथ नौकरी की भी बहार आने वाली है। बिहार के नौजवानों को बिहार से बाहर काम के लिए नहीं जाना होगा। हर परिवार में नौकरी मिलने वाली है। देश के प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि विश्व गुरु बनने चले थे आज समय-समय पर अमेरिका के राष्ट्रपति धमका रहे हैं और अधिक टैरिफ लगा रहे है। विदेश नीति पूरी तरह फेल हुई है। सीमाएं सिकुड़ रही है चीन हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए है। चीन हमारे बाजारों को छीन रहा है और दिल्ली सरकार खामोश बैठी है।