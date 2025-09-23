तेजस्वी यादव पर AIMIM नेता ने लगाया गाड़ी चढ़ाने का आरोप, थाने में दिया आवेदन; बोले- RJD कार्यकर्ताओं ने मारा भी

एआईएमआईएम कार्यकर्ता अख्तर शहंशाह ने तेजस्वी यादव और अली अशरफ फातमी पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी के आदेश पर उन पर गाड़ी चढ़ाई गई और फातमी के आदेश पर राजद समर्थकों ने मारपीट की जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सहयोगी, बिरौल। AIMIM कार्यकर्ता सह बिरौल नगर पंचायत उप मुख्य पार्षद अख्तर शहंशाह उर्फ चांद बाबू ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है।

इसमें दोनों पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के आदेश पर चालक ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। जबकि, अली अशरफ फातमी के आदेश पर राजद समर्थकों ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। घटना में दायां पांव फ्रेक्चर हो गया।

आवेदन में उल्लेख किया है कि बिहार अधिकार यात्रा को लेकर 19 सितंबर को तेजस्वी यादव सहरसा से बिरौल हाटी कोठी पुल एसएच होते हुए समस्तीपुर जा रहे थे। इस बीच समर्थकों के साथ मुस्लिम समाज के हक अधिकार के लिए अपनी पार्टी AIMIM को उनकी पार्टी के साथ गठबंधन कराने की मांग की।

इससे नाराज होकर तेजस्वी यादव ने अपने चालक को गाड़ी चढ़ा देने का आदेश दिया। इसके बाद चालक ने आदेश का पालन कर दिया। जमीन पर गिरने के साथ ही अली अशरफ फातमी के आदेश पर राजद कार्यकर्ता मारपीट कर वहां से भगाने की कोशिश की।

सभी ने धमकी दिया कि तेजस्वी के अधिकार यात्रा में आकर अच्छा नहीं किया है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बीच लोगों की मदद से पीएचसी से रेफरल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। जहां से डीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया।