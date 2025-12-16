Bihar Latest News : नई ट्रैफिक व्यवस्था के बाद दरभंगा में शुरू हुआ सख्त संदेश

जागरण संवाददाता, दरभंगा। शहर के लहेरियासराय क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा दोपहिया वाहन पर सोमवार को वन वे नियम लागू कर दिया। शहर के कर्पूरी चौक से लहेरियासराय टावर एवं लोहिया चौक से नाका छह तक के दोनों सड़कों में वन वे नियम के पालन कराने के लिए दोपहिया वाहन को दिशा देने के लिए सुबह आठ बजे से ही यातायात एवं लहेरियासराय थाने की पुलिस लगी रही। लेकिन लिंक रोड के मोड़ पर एक भी पुलिस कर्मी को नहीं लगाया गया। इससे दोनों रोड में वन का असर कम दिखा। वही लिंक रोड में दोपहिया वाहन की भीड़ दिखी।

नए ट्रैफिक नियमों के तहत एसडीएम विकास कुमार ,एसडीपीओ वन राजीव कुमार एवं प्रभारी ट्रैफिक डीएसपी विपिन बिहारी पुलिस बल के साथ लहेरियासराय टावर पर मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने वाहन चालकों को नए नियमों की जानकारी दी और उनका पालन करने के लिए समझाया। इस दौरान कई जगहों पर नियम तोड़ने वालों को चेतावनी दी गई।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब शहर के सभी चिन्हित वन-वे मार्गों पर बाइक चालकों के लिए भी नो इंट्री नियम अनिवार्य कर दिया गया है। लोहिया चौक से नाका नंबर छह एवं कर्पूरी चौक से लहेरियासराय टावर चौक तक विपरीत दिशा में बाइक या अन्य वाहन चलाने पर चालान के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



वहीं शहर में ट्रक समेत किसी भी प्रकार की बड़ी और भारी गाड़ियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। दिल्ली मोड़ एवं दोनार की ओर से आने वाली भारी वाहनों को शहर के बाहर ही रोक दिया जाएगा।

नए ट्रैफिक नियमों में किसी प्रकार की छूट नहीं प्रशासन का कहना है कि यह कदम शहर में बढ़ते जाम और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि नए ट्रैफिक नियमों में किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी और सख्ती के साथ नियमों का पालन कराया जाएगा।

प्रशासन ने आम जनता से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नियमों का पालन कर ही दरभंगा को जाम मुक्त और सुरक्षित शहर बनाया जा सकता है। इधर वन वे में बाइक के अलावा साइकिल को भी नहीं जाने दिया । इससे बाइक एवं साइकिल सवार नाराजगी दिखी।

कहा कि जिला प्रशासन ने वन वे नियम तो लागू कर दिया लेकिन इसके लिए माइकिंग एवं जागरूकता अभियान नहीं चलाया। शहर में कहीं भी दोपहिया पर वन वे लगाने का बैनर , पोस्टर,संकेतक नहीं लगाया गया । इधर शहर के अलावा जिले प्रखंडों से आने वाले लोगों को जानकारी के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ा।

समय पर स्कूल नहीं पहुंच सके बच्चे बच्चों को स्कूल ले जाने वाले बाइक एवं साइकिल सवार लोगों को तीन किलोमीटर ज्यादा की दूरी तय करनी पड़ी, जिसकी वजह से बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंचे सके। वन वे नियम लागू होने से बेंता चौक से लहेरियासराय टावर एवं लोहिया चौक से नाका छह तक के दुकानदारों को अपनी दुकान खोलने के लिए एक से तीन किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। दुकानदारों का कहना था कि दो पहिया वाहन पर वन वे लग जाने से व्यापार पर भी असर पड़ रहा है।

ग्राहकों का कहना है कि 20 गज की दूरी तय करने के लिए भी वन वे से पहले बाइक पार्किंग की सुविधा नहीं है। यदि बाइक को यत्र तत्र लगाते हैं तो चोरी होने का डर रहता है। बेलवागंज निवासी स्कूटी सवार प्रीति कुमारी ने कहा कि मौलागंज की ओर से अपने घर जा रही थी नाका छह के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। 50 गज की दूरी पर उनका घर है। अब उन्हें तीन किलोमीटर की दूरी तय कर जाना पड़ेगा।

कोई भी नियम लोगों की सुविधा के लिए हो ना कि परेशान करने के लिए। सुरहाचटटी निवासी बाइक सवार सुनील सहनी ने कहा कि लहेरियासराय थाने के पास उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। बाइक को लेकर पैदल लहेरियासराय पेटोल पंप पर ले जा रहे थे उन्हें भी पुलिस ने रोक दिया।