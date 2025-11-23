Darbhanga News : अभय की मौत की सूचना...But जन्मदिन मनाने निकला विकास कहां गायब?

संवाद सहयोगी, दरभंगा । अभय की मौत की खबर ने पूरे इलाके को दहला दिया, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि उसी रात जन्मदिन मनाने घर से निकला उसका दोस्त विकास आखिर कहां गायब हो गया? रेल ट्रैक पर अभय का शव मिलने के बाद से घर में कोहराम है, जबकि विकास का कोई सुराग न लगना रहस्य को और गहरा कर रहा है। दो दोस्त एक साथ निकले… एक की मौत, दूसरा गायब-उस रात आखिर क्या हुआ था? पुलिस से लेकर परिजन तक बस इसी सवाल के जवाब की तलाश में भटक रहे हैं।

अभय बिना बताए अपना जन्मदिन मनाने निकला था समस्तीपुर से जन्मदिन मनाने निकले युवक की ट्रेन से गिरकर मौत के बाद रविवार को उसके शव का पोस्टमार्टम डीएमसीएच में हुआ। समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर वार्ड नंबर 15 निवासी संजय कुमार राय के पुत्र अभय कुमार (18) की शनिवार को ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी।

यह घटना उस समय हुई जब अभय बिना बताए अपना 18वां जन्मदिन मनाने घर से निकल गया था। रविवार को डीएमसीएच पोस्टमार्टम परिसर में मौजूद पड़ोसी जयकिशोर चौधरी और मामा संतोष मंडल ने बताया कि शनिवार को अभय अपने साथ मोहल्ले के विक्रम कुमार राय के पुत्र विकास कुमार के साथ गया था।