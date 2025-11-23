Darbhanga news : दोस्तों संग जश्न की तैयारी… लेकिन मंजिल से पहले ही क्यों थम गई सांसें?
समस्तीपुर के अभय कुमार की दरभंगा में ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। वह दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने जा रहा था। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। अभय की मां ने बताया कि वह डोमिनोज में खाना खाने की बात कहकर निकला था। परिवार को उसकी मौत की खबर से गहरा सदमा लगा है। अभय 10वीं का छात्र था और उसका जन्मदिन था।
संवाद सहयोगी, दरभंगा। समस्तीपुर जिले के बहादुरपुर वार्ड 15 निवासी संजय कुमार राय के पुत्र अभय कुमार (18) की मौत ट्रेन से गिरकर हो गई। बताते हैं कि अभय अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने दरभंगा आ रहा था, इसी दौरान चलती ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी।
बेंता थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे तुरंत डीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बेंता थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार के अनुसार, सूचना मिली कि एक युवक ट्रेन से गिर गया है।
मौके पर पहुंचकर देखा तो वह गंभीर रूप से घायल था, सिर में गहरी चोट थी, लेकिन सांस चल रही थी। तुरंत उसे डीएमसीएच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शनिवार को अभय का जन्मदिन था और वह 18 साल में प्रवेश कर रहा था। स्वजन को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
घटना स्थल मेडोना स्कूल के पास रेलवे पटरी पर है। मां कविता देवी ने रोते हुए बताया कि अभय घर से यह बताकर निकला था कि वह डोमिनोज में खाना खाकर वापस आ जाएगा। उसका बर्थडे था। दोस्तों ने पार्टी मांगी थी। उसने कहा- मम्मी पार्टी देकर जल्दी घर आ जाऊंगा। हमें नहीं बताया कि दरभंगा जा रहा है।
पता होता तो मना कर देती। उन्होंने बताया कि चार बार फोन पर उससे बात हुई और हर बार अभय ने कहा- मम्मी आ रहा हूं। लेकिन पांचवीं बार काल किसी और ने उठाया और बताया कि अभय की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई है।कविता देवी बार-बार बेहोश हो जा रही थीं। उन्होंने कहा- भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया।
मेरा बच्चा कभी किसी से लड़ाई-झगड़ा नहीं करता था, न कोई नशा करता था। अच्छा बच्चा था, 10 वीं का स्टूडेंट था। बहन काजल कुमारी ने बताया कि उसका भाई बिना बताए घर से दोस्तों के साथ निकल गया था। भाई मोबाइल भी घर पर छोड़कर गया था। एक दोस्त का मोबाइल लेकर गया था।
एक बार काल में उसने कहा कि डोमिनोज में हूं, खाना खाकर आ जाऊंगा। लेकिन एक घंटे बाद जब फोन किया तो किसी और ने उठाया और हादसे की जानकारी दी। पड़ोसी जय किशोर चौधरी ने बताया कि अभय कभी अकेले घर से बाहर नहीं जाता था। दोस्तों ने पार्टी मांग दी, जन्मदिन सेलिब्रेट करने दरभंगा पहुंच गया।
परिवार को इसकी भनक भी नहीं थी। जीआरपी के फोन से हमें पता चला। उन्होंने बताया कि अभय के साथ आए सभी दोस्त फरार हैं। अभय के पिता संजय कुमार राय समस्तीपुर में रेलवे बुकिंग काउंटर पर कर्मचारी हैं। अभय दो भाइयों में बड़ा था। एक बहन है। जिस दिन घर में केक कटना था, उसी दिन मौत की खबर पहुंच गई।
