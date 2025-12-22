दरभंगा के जाले में स्टेडियम का निर्माण जल्द, श्रेयसी सिंह ने किया दावा

संवाद सहयोगी, जाले (दरभंगा) । खेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि जाले में बहुत जल्द स्टेडियम बनेगा। जिसका उद्घाटन करने पुनः वह यहां आएंगी। इस स्टेडियम में देश स्तर के खिलाड़ी खेलने आएंगे। वे सोमवार को जाले कालेज मैदान में आयोजित काजी मौलाना मुजाहिदुर इस्लाम कासमी मेमोरियल क्रिकेट कब टूर्नामेंट के फाइनल मैच के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि आप बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ खेल में प्रोत्साहित करें।

बच्चों में खेल की रुचि बढ़ाएं। कहा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खिलाड़ी सहवाग। मंत्री सिंह ने कहा कि मेडल लाओ और सरकारी नौकरी पाओ योजना के तहत राज्य सरकार एवं प्रधानमंत्री ने खेल खिलाड़ी को प्रोत्साहित किया है।

युवाओं को खेल के प्रति ऊंची मानसिकता रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरी जाले आई हूं। पहली बार पूर्व मंत्री जीवेश कुमार के आमंत्रण पर 2020 में आई थी। इस बार वह खेल मंत्री बनने के बाद आई हूं। यहां के लोगों में खेल के प्रति उत्साह एवं समर्पण देखकर बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूं। इसके पूर्व खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को आयोजन समिति के अध्यक्ष मिर्जा वसीम राजा बेग, भाजपा नेता विपिन पाठक आदि ने मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर एवं माला से सम्मानित कर स्वागत किया।

काजी मुजाहिदुर इस्लाम कासमी मेमोरियल क्रिकेट कप टूर्नामेंट में मोतिहारी विजयी जाले (दरभंगा)। नगर परिषद जाले के काजी अहमद कालेज मैदान में आयोजित अंतर जिला काजी मौलाना मुजाहिदुर इस्लाम कासमी मेमोरियल क्रिकेट कप टूर्नामेंट के फाइनल मैच में यंग एलेवन मोतिहारी ने रायल इंस्टीट्यूट समस्तीपुर को 23 रन से हराकर कप पर दूसरी बार कब्जा जमाया।

यंग एलेवन के कप्तान कुमार अनुपम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस टीम ने निर्धारित 20 ओवर खेलकर 171 रन बनाकर प्रतिद्वंद्वी समस्तीपुर को 172 रन का लक्ष्य दिया। यंग एलेवन के कप्तान अनुपम कुमार ने 28 गेंद का सामना करते हुए तीन छक्का, चार चौका की बदौलत 58 रन बनाए। इसी टीम के खिलाड़ी शफीकुल गनी ने 27 गेंद पर 38 रन, युसूफ ने 10 गेंद पर 16 रन, कुंदन ने 13 गेंद पर 13 रन बनाए।

समस्तीपुर टीम सभी विकेट गंवाकर 142 रन बनाए। विजेता टीम के कप्तान अनुपम कुमार को खेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने कप प्रदान किया। उपविजेता टीम के कप्तान आदित्य कुमार को पूर्व मंत्री एवं विधायक जीवेश कुमार ने कप प्रदान किया।