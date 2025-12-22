Darbhanga : प्रधान शिक्षिका से निर्माण में कमीशन मांग रहे विशिष्ट शिक्षक, उठा लेने की धमकी

संवाद सहयोगी, दरभंगा। भले बिहार शिक्षा परियोजना के अभियंता विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण निर्माण की लाख कसमें खाते हों, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा घट जाता है कि बड़ी पहरेदारी के बावजूद निर्माण कार्य की मापी पुस्तिका के बहाने में उनकी गुणवत्ता की कलई खुल ही जाती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बहादुरपुर के भटानी विद्यालय की प्रधान शिक्षिका रंजीता कुमारी ने अपने ही विद्यालय के विशिष्ट शिक्षक संजीव मिश्र के खिलाफ निर्माण में कमीशन के आरोप लगाए हैं। कहा है कि उन्हें फोन पर उठा लेने की धमकी भी दी गई है। शिक्षिका ने यह भी कहा है कि शिक्षक के धमकी भरे काल का ऑडियो क्लिप भी उनके पास सुरक्षित है।

प्रधान शिक्षिका के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए डीईओ ने बहादुरपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पूरे मामले की जांच कर प्रतिवेदन तलब किया है। प्रधान शिक्षिका ने अपने आवेदन में जो कहा है वह शिक्षा विभाग में चल रही मैनेज व्यवस्था की ओर गहरे संकेत कर रहा है। उन्होंने विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक पर भी इस साजिश में होने का आरोप लगाते हुए कहा कि विद्यालय में निर्माण कार्य हुए हैं। मेरे योगदान करने से पूर्व प्रधानाध्यापक को उसमें कमीशन लेने में कठिनाई हो गई।

विद्यालय में जब अनुशासन स्थापित करने और पठन-पाठन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया तो कुछ शिक्षकों के पेट में मरोड़ होने लगा। इससे खिन्न होकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैं बाहर की हूं।

जबकि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय है। दबंग हैं। वह कुछ भी कर सकते हैं। भटानी विद्यालय का मामला प्रखंड के प्राथमिक शिक्षा जगत में कई दिनों से गूंज रहा है। विद्यालयों में शिक्षक टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन कोई खुलकर नहीं बोलना चाहता। अब सबको बीईओ के जांच के फलाफल की प्रतीक्षा है।