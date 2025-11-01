दरभंगा में शार्ट सर्किट से लगी आग, छह घर और सामान जलकर राख

जागरण संवाददाता, दरभंगा । नगर थाना क्षेत्र के हसन चौक रोड स्थित राज हाई स्कूल के सामने शार्ट सर्किट से आग लगने से छह घर जलकर राख हो गया। 20 लाख का सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी, जिसमे चार गैस सिलेंडर फट गया। जिससे फूस एवं एस्बेस्टस निर्मित घर का सारा सामान जलकर राख हो गया।मौके पर अग्निशमन की छह गाड़ी पंहुचकर दो घंटे में आग पर काबू पाया।

आग लगने पर 30 से 35 लोग निकल गए बाहर पीड़िता मुन्नी देवी ने बताया कि उनके घर के अलावा सुनील राम,पवन राम,दिलीप राम,पप्पू साह ,संतोष यादव का घर पूरी तरह जल गया। बता दें कि शनिवार की सुबह साढ़े आठ बजे सुनील राम के घर मे बिजली के तार में शार्ट सर्किट हुआ। इस दौरान आग लग गई । आग लगने के दौरान सभी घर में रह रहे कुल 30 से 35 लोग बाहर निकल गए।आग की लपटे इतनी तेज थी कि बारी बारी से सभी छह घर में रखे चार सिलेंडर ब्लास्ट कर गया।