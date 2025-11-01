दरभंगा में शार्ट सर्किट से लगी आग, छह घर और सामान जलकर राख
दरभंगा में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिसमें छह घर जलकर राख हो गए। आग लगने से घरों में रखा सारा सामान भी जल गया। स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है और पीड़ितों को सहायता प्रदान की जा रही है।
जागरण संवाददाता, दरभंगा । नगर थाना क्षेत्र के हसन चौक रोड स्थित राज हाई स्कूल के सामने शार्ट सर्किट से आग लगने से छह घर जलकर राख हो गया। 20 लाख का सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी, जिसमे चार गैस सिलेंडर फट गया। जिससे फूस एवं एस्बेस्टस निर्मित घर का सारा सामान जलकर राख हो गया।मौके पर अग्निशमन की छह गाड़ी पंहुचकर दो घंटे में आग पर काबू पाया।
आग लगने पर 30 से 35 लोग निकल गए बाहर
पीड़िता मुन्नी देवी ने बताया कि उनके घर के अलावा सुनील राम,पवन राम,दिलीप राम,पप्पू साह ,संतोष यादव का घर पूरी तरह जल गया। बता दें कि शनिवार की सुबह साढ़े आठ बजे सुनील राम के घर मे बिजली के तार में शार्ट सर्किट हुआ। इस दौरान आग लग गई । आग लगने के दौरान सभी घर में रह रहे कुल 30 से 35 लोग बाहर निकल गए।आग की लपटे इतनी तेज थी कि बारी बारी से सभी छह घर में रखे चार सिलेंडर ब्लास्ट कर गया।
तेज आवाज से स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई
सिलेंडर फटने की आवाज से स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और आग बुझाने में जुट गए ।इधर स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना फोन पर दी। मौके पर अग्निशमन की तीन बड़ी गाड़ी ,तीन छोटी गाड़ी पहुंचकर आग पर दो घंटे में काबू पाया गया। मौके पर नगर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने जायजा लिया ।पीड़ित संतोष यादव ने बताया कि पूरा घर जल गया है ।घर में रखे पलंग कुर्सी,कपड़े ,गहने ,रुपये,अनाज सहित सभी छोटे छोटे सामान जल कर राख हो गया । एक ग्लास तक नहीं बचा जिससे पानी तक पी सके। अग्निशमन के सदर अनुमंडल पदाधिकारी सीके पासवान ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है ।कितना का नुकसान हुआ है ।इसकी लिखित शिकायत नहीं मिली है।
