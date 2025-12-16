दरभंगा के सीएम साइंस कालेज में प्लेसमेंट ड्राइव 18 दिसंबर को

जागरण संवाददाता, दरभंगा। सीएम साइंस कालेज में आगामी 18 दिसंबर को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। महाविद्यालय के इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (आईक्यूएसी) के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस प्लेसमेंट ड्राइव में इंडसलैंड बैंक में कस्टमर रिटेंशन आफिसर के पद पर नियुक्ति के लिए भारत फाइनेंसियल इनकल्शन लिमिटेड द्वारा अभ्यर्थियों की साक्षात्कार परीक्षा ली जाएगी।

जानकारी देते हुए महाविद्यालय के आईक्यूएसी को-आर्डिनेटर डा. शाकिर अहमद ने बताया कि इस पद पर नियुक्ति के इच्छुक स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 32 वर्ष के बीच होना निर्धारित है। साक्षात्कार के समय प्रतिभागियों को आयु एवं योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों के साथ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लाना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय के आईक्यूएसी द्वारा आयोजित किए जा रहे छात्रों के हितकारी इस आयोजन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए प्रधानाचार्य प्रो. संजीव कुमार मिश्र ने कहा कि यह प्लेसमेंट ड्राइव विद्यार्थियों के बीच करियर और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा एवं विस्तार देने में काफी मददगार होगा। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के वर्तमान दौर में प्लेसमेंट परिदृश्य को निखारने में प्लेसमेंट ड्राइव काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह छात्रों के भविष्य के करियर को संरक्षित करते हुए छात्रों को उनके कौशल, शैक्षिक प्रतिभा और अनुभव को निखारता है, जिससे उन्हें रोजगार पानी में काफी मदद मिलती है। ऐसे में करीब 100 से अधिक रिक्तियों पर महाविद्यालय के योग्य अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति करने वाला यह प्लेसमेंट ड्राइव महाविद्यालय के लिए एक नया कीर्तिमान होगा।

महाविद्यालय के प्लेसमेंट सेल की समन्वयक डा. ऋचा तिवारी ने बताया कि महाविद्यालय में पहली बार आयोजित हो रहे इस प्लेसमेंट ड्राइव में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय किसी तरह की असुविधा से बचाव के लिए बुधवार को प्लेसमेंट सेल द्वारा माक इंटरव्यू का आयोजन भी किया जाएगा।