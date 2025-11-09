दरभंगा में फर्जी वर्दी में वसूली का धंधा, पुलिस के हाथ चढ़ा ‘नकली सिपाही’

जागरण संवाददाता दरभंगा । बिहार के दरभंगा जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है। बेंता थाना की पुलिस ने बेंता चौक पर फर्जी पुलिसकर्मी को वाहन जांच के नाम पर अवैध वसूली करते गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस की वर्दी, फर्जी आईडी, मोबाइल फोन और पुलिस का डंडा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी मधुबनी के जयनगर थाना क्षेत्र के कुवाढ गांव निवासी अजय कुमार यादव का पुत्र ऋषि कुमार यादव है।

एसएसपी को मिली शिकायत शनिवार की देर शाम में फर्जी पुलिसकर्मी थाना क्षेत्र के बेंता चौक के पास वनवे के उल्लंघन में टेंपो, बाइक पर ट्रिपल लोडिंग से अवैध वसूली कर रहा था। इस दौरान किसी व्यक्ति ने एसएसपी को इसकी सूचना दी। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बेंता थाने को सूचना देकर जांच करने को कहा।

बेंता थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार दलबल के साथ पहुंचे और फर्जी पुलिसकर्मी को पकड़ कर थाने ले आए। पूछताछ में आरोपी ऋषि कुमार यादव ने बताया कि वह पिछले चार महीने से शहर के अलग-अलग चौक चौराहे पर पुलिस की वर्दी पहनकर वाहन जांच के दौरान अवैध वसूली करता था।

उसने पूर्व में सिपाही भर्ती परीक्षा दी थी,लेकिन असफल हो गया था। इसके बाद उसने पुलिस की वर्दी खरीद ली और खुद को पुलिसकर्मी बताने लगा। उसने अपने परिवार को यह विश्वास दिलाया था कि उसकी पुलिस में नौकरी लग गई है और दरभंगा में तैनात है। उसने कबूल किया कि शादी के लिए अच्छा परिवार और दहेज पाने की उम्मीद में वह पुलिस की वर्दी पहनता था। थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के बाद रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पहले भी फर्जी पुलिस कर्मियों की हुई है गिरफ्तारी बता दें कि इससे पहले भी फर्जी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तत्कालीन ट्रैफिक थानाध्यक्ष कुमार गौरव ने मिर्जापुर चौक के निकट एक फर्जी सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।