मतदान तो हो गया... पर घर लौटे तो टूटी दुनिया, दरभंगा में दर्दनाक घटना

संवाद सहयोगी, केवटी (दरभंगा)। प्रखंड क्षेत्र के शेखपुरदानी पंचायत अंतर्गत कदमटोली कन्हैया धाट के पास नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान कदमटोली (वार्ड संख्या-8) निवासी सुरेंद्र सदाय के पांच वर्षीय पुत्र आयुष कुमार सदाय के रूप में हुई है।

घटना के संबंध में बताया जाता है कि आयुष के माता-पिता वोट डालने के लिए बूथ पर गए थे। इसी दौरान दोपहर करीब तीन बजे वह गांव के अन्य बच्चों के साथ घर से बाहर निकल गया। घर पर नहीं पाया तो शुरू हुई उसकी तलाश मतदान कर लौटने पर जब परिजनों ने आयुष को घर पर नहीं पाया तो उसकी तलाश शुरू की गई। काफी खोजबीन के बाद आशंका जताई गई कि वह नदी में चला गया होगा। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने पंचायत के मुखिया एहसान कुरैशी को दी।

मछुआरों की मदद से खोजबीन शुरू कराई गई सूचना मिलने पर मुखिया ने सीओ भास्कर कुमार मंडल और थानाध्यक्ष सदन राम को घटना की जानकारी दी। दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद स्थानीय मछुआरों की मदद से खोजबीन शुरू कराई गई, लेकिन देर रात तक सफलता नहीं मिली। इसी बीच सूचना पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और रात से लेकर गुरुवार दोपहर तक करीब पांच घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद बच्चे का शव नदी से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया।